La lotta di Mamma Marilù alla leucemia: “In Israele una speranza, le chemio non funzionano più”

(Di mercoledì 24 luglio 2019) La storia diRascunà,siciliana di 42 anni, che da due anni e mezzo combatte contro lalinfoblastica acuta del tipo Philadelphia positiva. Si era presentata al pronto soccorso con dolori alle ossa e da lì è cominciato il suo calvario. Il marito: "Dopo trapianti e cure in Italia, lenon funzionano più, per questo chiediamo un aiuto per volare a tel Aviv e sperare che guarisca come Calogero Gliozzo".