Il Napoli non va oltre il pari contro la Cremonese | finisce 3-3 | esordio per Elmas

Gazzetta : Raiola non ha gradito la clausola di De Laurentiis per le sue eventuali offese al Napoli : Lozano congelato Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport torna sulle questioni in sospeso tra Mino Raiola e il presidente De Laurentiis. Questioni che, secondo il giornalista, potrebbero bloccare l’affare Lozano. Date le evidenti difficoltà del Napoli di chiudere le trattative per Icardi e Pépé, il club potrebbe decidere di tornare sulla prima alternativa, Lozano, ma le tensioni con il procuratore del calciatore sono evidenti. Il ...

Barella : “Il Napoli? Non volevo cambiare maglia durante il mercato invernale” : Sul Corriere dello Sport la prima intervista di Nicolò Barella da interista. Il centrocampista racconta che gli allenamenti con l’Inter sono i più duri della sua carriera “Insieme a quelli di Zeman e ai suoi famosi gradoni. Qui si corre anche con la palla, non solo a secco. E più in generale il ritmo è sempre alto” E aggiunge che Conte “è maniacale in tutto. E’ uno che non lascia niente al caso” L’Inter lo ha fortemente voluto, cosa che lo ha ...

Da Milano – Icardi - Inter pronta a fare uno sconto al Napoli per non darlo alla Juve! : Inter, caso Icardi Il Giornale si sofferma sulla situazione Icardi ne parla Gianni Visnadi. Ecco quanto si legge sul quotidiano. Il centro dell’estate nerazzurra è Mauro Icardi: senza i soldi della sua cessione, tutto diventa più difficile. L’Inter vuole 70 milioni. Chi può o pensa di pagarli? Non la Juventus, seduta sulla riva del Po ad aspettare che le polemiche milanesi gli consegnino il centravanti a prezzo di saldo ...

Napoli - due disoccupati minacciano suicidio sui tetti : «Le denunce non ci fermeranno» : «denunce e repressione non ci fermeranno»: è quanto scrive in un post pubblicato su FB il Movimento di Lotta per il Lavoro «7 Novembre». Oggi, i manifestanti stanno...

Mundo Deportivo : il Napoli non getta la spugna per James : Battute finali per la trattativa di James Rodriguez secondo il Mundo Deportivo. Se James diventerà un calciatore dell’Atletico Madrid verrà deciso nei prossimi giorni. Il colombiano, secondo il quotidiano sportivo spagnolo, non era un obiettivo di mercato del club madrileno, ma lo è diventato nel corso dei giorni, fino ad arrivare ad essere un affare irrinunciabile. Se dalla Colombia arrivano informazioni certe sul fatto che ...

Napoli - la sfida di Anthony : non può parlare - seconda laurea con 110 e lode : «Queste pagine non avrebbero mai visto la luce se di fronte alle difficoltà, non soltanto di studio, ma anche e soprattutto di vita, mi fossi arreso senza combattere. Questo lavoro nasce...

I Napoli - i Navigator in protesta Ma De Luca : «Non cambio idea» : La convenzione non viene firmata ed i Navigator insorgono. Questo il motivo della protesta che in queste ore è stata inscenata davanti il palazzo della regione a Santa Lucia. Alla base della...

Calciomercato Napoli - Ancelotti svela tutto : “non mi risulta James all’Atletico - vicino Elmas” : Calciomercato Napoli – Il Napoli continua la preparazione in vista della prossima stagione, l’obiettivo è tentare l’assalto allo scudetto. La dirigenza non si ferma sul mercato, indicazioni dal tecnico Carlo Ancelotti, nella diretta su Tv Luna: “James non mi risulta sia dell’Atletico Madrid. A me come giocatore piace molto. Sono legato a lui, perché con me ha fatto benissimo. E sono convinto che farebbe molto bene a ...

Ancelotti a TV Luna : “Il Napoli può arrivare a qualsiasi giocatore. Niente è impossibile! Secondo posto? Non mi basta più!” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a TV Luna. Ecco quanto dichiarato: Sente la responsabilità per il gran numero di tifosi? “Sì è una grande responsabilità ma anche una grande motivazione. C’è tanta gente che fa tanti sacrifici per seguire la squadra e questo dà energia a tutta la squadra”. Come alimentare l’entusiasmo? “Si aumenta con il comportamento della squadra. Il ...

Ag. Tutino : “Il Napoli lo sta valutando - per ora non vuole privarsene” : Vincenzo Pisacane, agente di Gennaro Tutino, giovane attaccante del Napoli, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Rete8, escludendo la pista che lo porterebbe a Pescara: “Su di lui ci sono quattro società di Serie A. Per ora il Napoli non intende privarsene. Ad oggi, insomma, sono pochissime le speranze di portarlo a Pescara”. Leggi anche : Insigne a Sky: “James o Pépé? I grandi campioni sono i benvenuti. ...

RMC Sport : Il Napoli guarda a Fekir se non dovesse arrivare James : RMC lancia una nuova pista di mercato per il Napoli. Nabil Fekir, assente ieri nella partita persa dall’Olympique Lione contro il Genoa per 4-3, sarebbe in procinto di lasciare la sua squadra e la Francia. Il campione del mondo del 2018 avrebbe da tempo un accordo con il Betis Sevilla, ma secondo i colleghi francesi nulla è ancora definito. Anche il Napoli segue centrocampista in parallelo con la pista di James Rodriguez. Il club di De ...

Napoli - vico Belledonne intitolato a Luciano De Crescenzo : «Però non si cancelli la nostra storia» : All'idea di cambiare il nome di vico Belledonne a Chiaia, intitolandolo a Luciano De Crescenzo, commercianti e residenti sono divisi. Come nei film in cui era protagonista il...

Gazzetta : freddezza tra il Napoli e Raiola? Non bastano 40 milioni per Lozano : La Gazzetta oggi scrive di freddezza tra il Napoli e Mino Raiola. Forse anche per questo – aggiungiamo noi – era sparito Lozano dagli scenari di calciomercato del Napoli. Così scrive il quotidiano: il Napoli è pronto ad alzare l’offerta di 40 milioni già fatta al Psv per Lozano, che sembrava gradire il trasferimento a Napoli. Bisognerà vedere però quale sarà l’atteggiamento del suo agente Raiola, che nella chiusura del contratto ...

Novità Icardi-Napoli - l’entourage a R KK : “La Juve non è la prima scelta! Icardi vuole una piazza che lo ami - azzurri in pole…” : Calciomercato Napoli le ultime su Icardi Mauro Icardi tra Juventus e Napoli, ultimamente le voci dicono che sia più propenso a scegliere il club bianconero, ma l’entourage del giocatore è intervento a Radio Kiss Kiss Napoli e a microfoni spenti, ha rilasciato parole che fanno sognare i tifosi azzurri. Icardi, l’entourage apre! Inter news – Diego De Luca è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la ...