Il futuro di Federico Chiesa passa dalle mani di Rocco Commisso

Sonia Lorenzini - Federico Piccinato : matrimonio e figli nel futuro della coppia? : Prosegue, a gonfie vele, la relazione tra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato. L'ex tronista di 'Uomini e Donne', in una lunga intervista al settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, ha confessato i sogni di coppia che, nei prossimi anni, potrebbero concretizzarsi. Tra questi, il matrimonio: Chiaramente un giorno vorrei sposarmi, però, per il momento pensiamo a viverci del presente. Noi donne siamo sempre più propense quando si parla ...