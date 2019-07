I primi ospiti e la musica del Wired Next Fest di Firenze

Casa Totti - la sitcom : svelati i nomi dei primi ospiti di Francesco e Ilary : Sono stati finalmente svelati i nomi dei primi due ospiti che faranno il loro ingresso in Casa Totti , la sitcom dedicata alla vita di Ilary Blasi e di suo marito Francesco Totti . Come rivela il settimanale Chi, la coppia ha invitato Teo Mammuccari, collega della conduttrice al timone de Le Iene, ed Emma Marrone, cantante molto amata dai piccoli di Casa . La novità dell’estate è infatti lo show della splendida famiglia romana. I più attenti ...

Ufficiale Tom Ellis di Lucifer alla JIB 2020 - primi dettagli su ospiti e prezzi della convention : Tom Ellis di Lucifer è ormai ospite gradito alla JIB - Jus In Bello, la convention romana che ogni anno riunisce fan da tutto il mondo che hanno occasione di incontrare i loro idoli. Lo staff dell'organizzazione ha cominciato a divulgare le prime informazioni della prossima edizione, che si terrà dal 13 al 17 maggio all'Hilton Hotel di Roma, a due passi dall'aeroporto di Fiumicino. Sul sito sono disponibili tutte le informazioni per raggiungere ...

Non Disturbare : Paola Perego svela i primi ospiti e confessa un dolore : Non Disturbare, nuova edizione: Elena Santarelli e Cristiano Malgioglio ospiti di Paola Perego Saranno Cristiano Malgioglio ed Elena Santarelli i primi ospiti di Paola Perego nella seconda edizione di Non Disturbare, il programma che vede la conduttrice intervistare personaggi dello spettacolo nella suggestiva location di una camera d’albergo. Un appuntamento che si rinnova, dopo la prima fortunata edizione, andata in onda nelle sere della ...