I No Tav | «Conte non ci conosce |  ci saranno problemi di ordine pubblico» Il sì del

Tav - Conte annuncia che si farà - Di Maio : 'Opera dannosa - decidano le camere' : Dopo mesi di discussioni e rimandi, il Premier Giuseppe Conte ha preso una posizione forte sul Tav: a suo parere va fatto, dal momento che un blocco potrebbe costare di più. Salvini gioisce, mentre Di Maio e il Movimento 5 Stelle avanzano l'idea di un voto delle camere, dal momento che, a loro parere, quella rimane un'Opera profondamente dannosa. Le parole di Conte In diretta Facebook da Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Conte ha infine ...

Conte dice sì alla Tav. Rivolta M5S - Di Maio : decidano le Camere : «Bloccare la Tav costerebbe più che completarla». In una breve diretta, studiata a lungo e diffusa solo in serata, il premier Giuseppe Conte impone quella che, nel M5S, è...

Ira No Tav : «Conte non ci conosce - ci saranno problemi di ordine pubblico» Il sì del premier : «In ballo soldi italiani» : Sui siti web di area «No Tav» i comitati annunciano battaglia contro la decisione di proseguire i lavori. Il 27 è prevista una manifestazione dei «No Tav» a Chiomonte.

Su Tav e Moscopoli Conte evita lo scacco al premier : Giuseppe Conte in diretta Facebook Matteo Salvini ha vinto ancora. Perfino nel suo momento di massima debolezza con l’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega. Il che dà l’idea dell’impalpabilità dei suoi alleati così come delle opposizioni. Dopo essere stato salvato dal Senato sul caso Diciotti lo scorso marzo, oggi il ministro dell’Interno incasserà l’inevitabile dividendo delle elezioni europee con la (pur limitata) difesa che gli ...

Conte apre alla Tav - Salvini esulta ma per Di Maio priorità sono altre : Il premier Giuseppe Conte prende posizione sulla Tav non usa giri di parole: "sono intervenuti dei fatti nuovi, elementi di cui dobbiamo tenere conto

Tav - lo sfogo di Airola (M5s) : “Di Maio pilatesco. Conte mal consigliato - si poteva fermare” : “Non si è voluto sentire ragione, Conte è stato mal consigliato perché i modi per sospendere il Tav c’erano”. Il Senatore M5s Alberto Airola si sfoga a due passi dal Senato dopo aver ascoltato le parole del presidente Conte: “I 5 Stelle nel governo hanno molto più potere contrattuale di quanto pensino e non lo usano questa è l’accusa che io rivolgo alla nostra dirigenza, perché Salvini non vuole andare ad elezioni ...

Beppe Grillo - sfogo contro Giuseppe Conte : "Dopo Tap - trivelle - Ilva tradire la Tav è l'ultimo tassello" : La Tav ha distrutto un Movimento 5 Stelle che già doveva fare i conti con la sconfitta alle europee e la discesa continua ai sondaggi. Dopo la decisione del premier Giuseppe Conte di sostenere la Torino-Lione, da sempre baluardo leghista, i grillini hanno ricevuto duri attacchi, soprattutto sul blog

Tav - il colpo di scena di Conte : via libera all'opera : Il premier, a sorpresa: "Non farla costerebbe di più, ci sono in ballo tanti soldidegli italiani". Conte spiega che nell'ultimo anno sonointervenuti fatti nuovi: l'aumento dei fondi Ue e il voto delparlamento francese

Tav - Conte verso il sì : «Dalla Ue fino al 50% dei fondi». M5S : si decida in Aula «In ballo ci sono soldi italiani» : il video : Il presidente del Consiglio: «Non realizzarla costerebbe più che farla», dice in diretta Facebook. «Se volessimo bloccare l’opera?» L’Italia dovrebbe avere un voto del Parlamento, e affrontare il dissenso dell’Europa. Di Maio: «Rispetto per Conte, ma decidano Camere»

Giuseppe Conte - il sì alla Tav per chiudere la finestra sul voto anticipato : Non è stata casuale la scelta di Giuseppe Conte sulla Tav. Il premier, 24 ore prima dell'intervento in Senato sul caso Russia dice sì a Matteo Salvini sulla realizzazione della Torino-Lione segnando un'altra vittoria del leader della Lega e la sconfitta del Movimento 5 stelle che pur di non perdere

Conte dice sì alla Tav : “Bloccarla costa troppo”. L’imbarazzo di Di Maio : L’ultima parola al Parlamento. Il leader M5S: per noi resta un errore. La Lega canta vittoria ma deve fare i conti con lo stallo sull’autonomia

La reazione della base del M5s all'apertura alla Tav di Conte : Non si può dire che sia stato un fulmine a ciel sereno, ma l'annuncio del premier Giuseppe Conte di un sostanziale avallo da parte del governo alla Tav è per il popolo M5s un colpo duro da incassare. A giudicare dalle prime reazioni social di alcuni eletti e militanti tra i più in vista, le parole di Conte potrebbero avere un effetto deflagrante sulla tenuta stessa di M5s, proprio nel momento in cui il capo politico, Luigi Di Maio, contava su un ...

Conte dice sì alla Tav : aria da "resa dei conti" nel Movimento 5 stelle : "Non realizzarla costerebbe troppo" dice il premier. Di Maio si sfila: "Deciderà il parlamento". Il passo di lato del...

Il sì alla Tav da parte di Conte è il segnale che la Lega aspetTava : È uno dei segnali che la Lega attendeva. Ovvero il sì del governo all'Alta velocità Torino-Lione. Il partito di via Bellerio conosceva l'orientamento del presidente del Consiglio già da venerdì ma il video in cui il premier Giuseppe Conte dà di fatto il via libera alla realizzazione del Tav è considerato un messaggio importante. "La Tav - ha chiosato Salvini - si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. Peccato per il tempo perso, ...