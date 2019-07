Ghost Recon Breakpoint in fase di test questo weekend | chi può partecipare?

Ghost Recon Wildlands sta per ricevere la nuova modalità gratuita Mercenaries : Ubisoft annuncia Mercenaries, una nuovissima modalità di gioco gratuita per Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, che sarà disponibile a partire da domani, 18 luglio, per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Mercenaries è un'esperienza di gioco PVPvE per otto giocatori. L'obiettivo di questa modalità è chiamare i soccorsi, per poi localizzare il punto di estrazione e salire a bordo del chopper prima ...

Ghost Recon Wildlands : Disponibile Mercenaries : Ubisoft annuncia Mercenaries, una nuovissima modalità di gioco gratuita per Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, che sarà Disponibile a partire da domani, 18 luglio, per PlayStation®4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Mercenaries è un’esperienza di gioco PVPvE per otto giocatori. L’obiettivo di questa modalità è chiamare i soccorsi, per poi ...

E3 2019 : Ghost Recon Breakpoint - prova : Chi ha esplorato la giungla equatoriale di Wildlands conosce bene la sensazione di onnipotenza che si provava durante l'assalto alla roccaforte nemica, un valzer di proiettili sparati dall'ombra le per liberare l'avamposto in un battito di ciglia, scherzando l'esercito privato del cartello e trasformandosi rapidamente nell'unico predatore alfa della regione.Ecco: immaginate di trovarvi in una situazione diametralmente opposta, di muovervi nel ...

Un video gameplay di Ghost Recon Breakpoint ci mostra alcune delle caratteristiche del gioco : A volte il modo migliore per imparare di più su un gioco è semplicemente guardare qualcuno giocare e una lunga demo di Ghost Recon Breakpoint di Arekkz, ci fornisce uno sguardo più approfondito al titolo e ad alcune sue caratteristiche, segnala VG247.com.Arekkz in realtà ha giocato per due ore, ma questo video rappresenta una versione tagliata che mostra un assaggio di quello che possiamo aspettarci.L'apertura mostra un agente che si muove giù ...

Ubisoft annuncia la data di inizio della BETA di Ghost Recon Breakpoint : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato che la BETA di Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, il nuovo titolo della celebre serie di Tom Clancy’s Ghost Recon, si terrà dal 5 all’8 settembre per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Per avere l’opportunità di partecipare alla BETA, è ora possibile ...