Elena Santarelli choc lo zio si è suicidato

Elena Santarelli : "Mio zio si è suicidato. La sindrome di Prader-Willi della figlia lo ha distrutto" : Dramma in famiglia per Elena Santarelli. Lo zio Vittorio si è suicidato lanciandosi dall’ottavo piano di un palazzo a Latina. Prima di togliersi la vita l’uomo ha scritto una lettera, che l’attrice pubblica sul suo profilo Instagram: “La Prader-Willi mi ha consumato, distrutto senza forze, ora sento già il secondo mostro che si è impossessato di me. Chiedo scusa alla mia famiglia (tutta) ma non ho la ...

Elena Santarelli il dolore per mio figlio mi ha prosciugata : Elena Santarelli non ci sta e si è sfogata dopo aver letto alcuni commenti ad una foto postata su “Instagram “dall’isola di Ponza. In molti avevano sottolineato l’eccessiva magrezza di Elena Santarelli, che però ha deciso di rispondere così: «Non ho fatto nessuna dieta, è stato il dolore vissuto negli ultimi anni a prosciugarmi». Nello scatto condiviso su “Instagram”, la Santarelli molto magra e alla fine non sono mancate le critiche. Di fronte ...

