Droga : blitz nell'agrigentino con cinque arresti - spaccio anche nel centro d'accoglienza : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - blitz antiDroga nell'agrigentino dove all'alba di oggi è stata eseguita una operazione antiDroga dei Carabinieri. Sgominata una banda dello spaccio. Sono cinque le persone finite in manette. La Droga, come emerge dalle indagini, veniva venduta anche in un centro di acc

Droga : blitz nell’agrigentino - gli arresti salgono a sei : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – salgono a sei gli arresti dei Carabinieri del comando provinciale di Agrigento che all’alba di oggi hanno sgominato una banda “pericolosa di spacciatori e trafficanti di Droga”. La Droga, principalmente hashish, veniva trasportata, tra i bagagli, da corrieri compiacenti che poi la smerciavano direttamente o indirettamente a giovani e giovanissimi vicino a scuole e a luoghi di ...

Droga : blitz nell’agrigentino con cinque arresti - spaccio anche nel centro d’accoglienza : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – blitz antiDroga nell’agrigentino dove all’alba di oggi è stata eseguita una operazione antiDroga dei Carabinieri. Sgominata una banda dello spaccio. Sono cinque le persone finite in manette. La Droga, come emerge dalle indagini, veniva venduta anche in un centro di accoglienza. I Carabinieri di Licata, alle prime luci dell’alba, a seguito di numerose segnalazioni effettuate da genitori ...

Enna - blitz anti-Droga : c'era un pappagallo a fare da palo alla banda : Pina Francone L'operazione della polizia nell'ennese, dove gli agenti hanno scoperto che era l'uccello a fare da palo agli spacciatori Un pappagallo come palo. Era questo lo stratagemma adottato da una banda di spacciatori di Piazza Armerina, in provincia di Enna, sgominata da un blitz delle forze dell'ordine. L'operazione di polizia contro lo spaccio di marijuana, cocaina e hashish ha portato all'arresto di otto delle 15 persone ...

Droga - blitz nell'Ennese : 15 arresti : 8.20 Otto in carcere, 7 ai domiciliari, 22 indagati a piede libero, tra cui 4 minori, 29 perquisizioni nell'ambito di un'operazione di polizia contro lo spaccio di marijuana, hashish e cocaina nell'area di Piazza Armerina (Enna). La Droga affluiva da diverse direttrici: Catania, Ramacca, Barrafranca, Valguarnera, Caropepe e San Cono.L'indagine,durata 9 mesi,ha consentito di individuare una rete di persone che,tra il 2016 e il 2017, operava per ...

Sardegna - blitz antiDroga : 17 arresti : 6.31 E' in corso un'operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Sassari finalizzata alla cattura di 17 persone responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e spaccio. L'indagine è stata condotta dal reparto territoriale dei Carabinieri di Olbia sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Cagliari che ha diretto l'intera attività ...

Spacciavano Droga nei parchi giochi dei bambini : quattro arresti a Pistoia. Blitz anche a Livorno : A Pistoia le forze dell'ordine hanno stroncato un traffico di droga arrestando 4 persone: un marocchino e tre italiani. Giro d'affari 500mila euro. Dieci arresti anche a Livorno droga spaccio di droga spaccio di cocaina parco giochi Raffaello Binelli Da Wikipedia ?Url ...

Messina - blitz antiDroga/ 11 arresti fra cui l'ex dell'olgettina Marysthel Polanco : Messina, blitz antidroga: 11 arresti fra cui l'ex fidanzato dell'olgettina Marysthel Polanco, imputata nel processo Ruby ter. Ecco i dettagli

Droga - blitz contro banda narcos : 11 arresti a Messina : Indagine della Guardia di Finanza in Sicilia, in cella anche l'ex fidanzato della "olgettina" Marysthel Polanco

Brindisi - Droga nel paraurti dell'auto - scatta il maxi-blitz : 10 arresti nel Salento : Questa mattina all'alba i carabinieri del Nucleo Provinciale di Brindisi, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Lecce e di quelli del Reparto Cinofili di Modugno (Bari) e Tito (Potenza) hanno eseguito dieci ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti accusati, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti, alcuni di loro con l'aggravante della recidiva. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale ...

Palermo - blitz contro il clan Brancaccio : 25 arresti. “Affari con Droga - estorsioni - azzardo e case di riposo” : Associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata, incendio, trasferimento fraudolento di valori aggravato, autoriciclaggio, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri. Dovranno rispondere, a vario titolo, di queste accuse le 25 persone arrestate a Palermo nell’ambito dell’operazione “Maredolce 2” e accusate di far parte del mandamento mafioso di Brancaccio. Le ...

‘Ndrangheta - non solo Gioia Tauro : i porti d’Europa per la Droga delle cosche. Blitz del Ros con 30 arresti : La parola d’ordine era diversificare. Il traffico di droga viene gestito dalla ‘Ndrangheta con la stessa mentalità di un’azienda che deve ottimizzare i profitti e ridurre il più possibile i rischi. Ecco perché l’inchiesta “Edera”, che stamattina ha portato all’arresto di 30 persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina, ha dimostrato ancora una volta come il porto di Gioia Tauro non è l’unico ...

Cerignola - blitz di carabinieri ed esercito : si cercano armi e Droga : In corso da questa mattina all'alba un'imponente operazione di carabinieri e militari alla ricerca di armi e droga nei quartieri popolari di Cerignola, in provincia di Foggia.Continua a leggere