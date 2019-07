Dall' 11 ottobre potremo esplorare il magico universo di Citadel | Forged With Fire

Boris Johnson eletto leader dei Tory : «Ora Brexit - fuori Dall?Ue il 31 ottobre» : Boris Johnson è stato eletto nuovo leader dei Tory e domani sarà premier. Sarà lui a succedere a Theresa May a Downing Street. Boris Johnson - 55 anni, paladino della...

Brexit - Boris Johnson nuovo leader dei Tory : domani sarà premier. “Obiettivo attuare uscita Dall’Ue entro il 31 ottobre” : Boris Johnson, 55 anni, paladino della Brexit e già sindaco di Londra, è stato scelto come successore di Theresa May come nuovo leader dei Tory. Da domani quindi si insedierà come primo ministro, presentandosi davanti alla regina Elisabetta II, che gli affiderà il compito di formare un nuovo governo. Nel discorso della vittoria l‘ex ministro degli Esteri ha ringraziato la premier uscente e reso omaggio al rivale, il suo successore al ...

Gb - Johnson leader Tory e nuovo premier | "Ok Brexit - fuori Dall'Europa il 31 ottobre" : L'ex sindaco di Londra è un paladino della Brexit ed è pronto a uscire dall'Ue anche con un "no deal"

Il Radio Italia - Live sbarca a Malta il 4 ottobre - sul palco Dall'Amoroso a Guè Pequeno : Sono stati annunciati gli artisti che saliranno sul palco di Radio Italia – Live, che quest’anno sbarca a Malta. Dopo le date in Piazza del Duomo a Milano e al Foro Italico a Palermo, il concerto arriva per la prima volta anche sull’isola, l’appuntamento è per il 4 ottobre nella suggestiva Fosos Floriana. Il cast che darà vita allo show è formato da: Alessandra Amoroso, che ha appena chiuso il suo tour e incontrato i fan durante il mega-raduno ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Dalla Regione oltre 741 mila euro per i danni di fine ottobre 2018 in val Tramontina : Nell’area della val Tramontina, in provincia di Pordenone, sono richiesti interventi per oltre 741.000 euro per il ripristino dei danni causati dal Maltempo di fine ottobre 2018. Lo fa sapere in una nota il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenendo sui fondi per gli interventi di ristoro dei danni destinata dalla Regione. Il vicepresidente, che oggi ha inaugurato la posa ...

Veneto : riaperti i sentieri dei boschi dell’Agordino distrutti Dalla tempesta Vaia di fine ottobre [FOTO] : Zaino in spalle, motosega in una mano, carburante e altre attrezzi nell’altra. E chilometri macinati a piedi dentro ai pesanti vestiti antitaglio. Nell’ultimo mese, il Nucleo sezionale di Protezione Civile dell’Ana Verona è stato impegnato sui monti dell’Agordino (Bl) per liberare decine di chilometri di sentieri interrotti, quando non letteralmente sepolti, dagli alberi caduti durante la disastrosa ondata di maltempo che ...