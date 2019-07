Conte | mai stato vicino alla Juventus | all' Inter per fare cose importanti

Conte apre alla Tav - Salvini esulta ma per Di Maio priorità sono altre : Il premier Giuseppe Conte prende posizione sulla Tav non usa giri di parole: "sono intervenuti dei fatti nuovi, elementi di cui dobbiamo tenere conto

Tav - lo sfogo di Airola (M5s) : “Di Maio pilatesco. Conte mal consigliato - si poteva fermare” : “Non si è voluto sentire ragione, Conte è stato mal consigliato perché i modi per sospendere il Tav c’erano”. Il Senatore M5s Alberto Airola si sfoga a due passi dal Senato dopo aver ascoltato le parole del presidente Conte: “I 5 Stelle nel governo hanno molto più potere contrattuale di quanto pensino e non lo usano questa è l’accusa che io rivolgo alla nostra dirigenza, perché Salvini non vuole andare ad elezioni ...

Conte dice sì alla Tav : “Bloccarla costa troppo”. L’imbarazzo di Di Maio : L’ultima parola al Parlamento. Il leader M5S: per noi resta un errore. La Lega canta vittoria ma deve fare i conti con lo stallo sull’autonomia

Conte dice sì alla Tav Rivolta M5S - Di Maio : decidano le Camere : «Bloccare la Tav costerebbe più che completarla». In una breve diretta, studiata a lungo e diffusa solo in serata, il premier Giuseppe Conte impone quella che, nel M5S, è...

Tav : Di Maio - ‘rispetto Conte ma per M5S opera dannosa - decida Parlamento’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “NO ALLA TAV TORINO-LIONE. Ho ascoltato attentamente le parole del presidente Conte, che rispetto. Il presidente è stato chiaro, ora è il Parlamento a doversi esprimere. Sarà il Parlamento, nella sua centralità e sovranità, che dovrà decidere se un progetto vecchio di circa 30 anni e che sarà pronto tra altri 15, risalente praticamente alla caduta del muro di Berlino, debba essere la priorità di questo ...

Tav - Di Maio dopo il via libera di Conte : “Per M5s era resta un’opera dannosa. Decida il Parlamento” : “Ho ascoltato attentamente le parole del Presidente Conte, che rispetto. Il Presidente è stato chiaro, ora è il Parlamento a doversi esprimere. Nel corso del tempo si sono succeduti nove governi, sono passati – ripeto – quasi 30 anni. Parliamo di un’era oramai remota, eppure qualcuno, adesso, vorrebbe farci credere che la priorità del Paese sia questa. Media, giornali, apparati, tutto il sistema schierato a favore. Non noi. Non ...

Pd - Renzi : “Non starò mai in un partito che fa accordo con M5s. Conte? Il vice dei due vice”. E attacca Di Maio - Salvini - Fico : “Pd e M5s hanno valori in comune? Io non li vedo. Non voglio litigare e non ci penso proprio a uscire da un partito che è il mio partito. Ma è chiaro che non starò mai in un partito che fa l’accordo col M5s. Lo faccia lei l’accordo coi 5 Stelle”. Risponde così, nel corso di Omnibus (La7), il senatore del Pd Matteo Renzi a una domanda della conduttrice Gaia Tortora, all’indomani delle dichiarazioni del collega dem ...