Rai 4K in onda tutto il giorno Ecco la programmazione

The Terror : Infamy - il tRailer della seconda stagione horror : http://www.youtube.com/watch?v=pzNNa0kPaVc Da navi britanniche dell’Ottocento rimaste bloccate nell’Artico a spiriti maligni che infestano una comunità asiatica degli Stati Uniti: è un cambio di ambientazione e di atmosfere radicale quello compiuto dalla serie antologica The Terror. In ogni stagione, infatti, la produzione Amc si occupa di una diversa terrificante storica: in queste ore è stato diffuso il trailer di The Terror: ...

Squadra Speciale Cobra 11 - gli episodi in onda martedì 23 luglio su Rai 2 : Squadra Speciale Cobra 11, anticipazioni degli episodi 15 e 16 di martedì 23 luglio su Rai 2Nuovo appuntamento su Rai 2 in prima serata con Squadra Speciale Cobra 11 martedì 23 luglio. In onda questa sera due episodi in prima tv assoluta della stagione 22 (secondo la numerazione italiana) e a seguire uno in replica della stagione precedente. Questa sera in onda dalle 21:20 gli episodi quindici e sedici della ventiduesima stagione e ...

Casting per Detto Fatto in onda su Rai 2 e per un corto di produzione indipendente : Sono attualmente aperte le selezioni per il programma televisivo dal titolo Detto Fatto, in onda su Rai 2 e condotto da Bianca Guaccero. La nuova edizione della nota trasmissione presenterà non poche novità rispetto alla precedente edizione. Sono inoltre in corso le selezioni per la realizzazione di un interessante cortometraggio di produzione indipendente. Detto Fatto Selezioni tuttora aperte per il noto programma dal titolo Detto Fatto in onda ...

Palinsesti Rai 2 - Il Cacciatore 2 in onda dal 13 novembre - Volevo fare la Rockstar il 2 ottobre : Palinsesti Rai autunno 2019: Su Rai 2 "Il Cacciatore 2" ritorna il mercoledì sera, Volevo fare la Rockstar esordisce il 2 ottobre Le avventure di Saverio Barone, alias Francesco Montanari stanno per ...

Il tRailer di His Dark Materials al Comic-Con 2019 : James McAvoy nella serie già rinnovata per una seconda stagione : Il primo, maestoso, trailer di His Dark Materials al Comic-Con 2019 non ha bisogno di molti commenti e nemmeno di una sontuosa cornice perché riesce a mettere insieme gli elementi della trilogia omonima di Philip Pullman. La serie promette bene e sembra ben lontana dalla lentezza e dalla noiosa trasposizione cinematografica de La Bussola d'Oro, regalando al pubblico adrenalina, colpi di scena e una regia di tutto rispetto visto che Tom Hooper, ...

Ora o mai più - la Rai fa godere Amadeus : indiscrezione - ecco quando lo mandano in onda : Per Amadeus e il suo Ora o mai più, lo show in onda su Rai 1 in prima serata il sabato sera, la riconferma era scontata: lo share infatti è stato ottimo, soprattutto perché il programma era contrapposto a una clamorosa corazzata, ovvero C'è posta per te di Maria De Filippi, un format imbattibile e i

Palinsesti Rai 2 - Il Cacciatore 2 in onda dal 13 novembre - Volevo fare la Rockstar il 2 ottobre : Palinsesti Rai autunno 2019: Su Rai 2 "Il Cacciatore 2" ritorna il mercoledì sera, Volevo fare la Rockstar esordisce il 2 ottobre Le avventure di Saverio Barone, alias Francesco Montanari stanno per ...

Vero e più Vero - Ubaldo Pantani intervistatore e intervistato nella seconda serata di Rai 2 : Si può ancora riuscire a svelare in un programma televisivo qualcosa di inedito e di autentico di un personaggio celebre? In Vero e più Vero, in onda su Rai 2 a partire dal 18 luglio in seconda serata, dalle 23.20, Ubaldo Pantani si lancia in un esperimento per capire se dopo anni di frequentazioni degli studi tv, di apparizioni pubbliche e di dichiarazioni ai giornali e sui social, alcuni personaggi famosi abbiano sviluppato delle ...

Vero e più Vero - Ubaldo Pantani intervistatore e intervistato nella seconda serata di Rai 2 : Si può ancora riuscire a svelare in un programma televisivo qualcosa di inedito e di autentico di un personaggio celebre? In Vero e più Vero, in onda su Rai 2 a partire dal 18 luglio in seconda serata, dalle 23.20, Ubaldo Pantani si lancia in un esperimento per capire se dopo anni di frequentazioni degli studi tv, di apparizioni pubbliche e di dichiarazioni ai giornali e sui social, alcuni personaggi famosi abbiano sviluppato delle strategie ...

Blood & Treasure - gli episodi in onda su Rai 2 mercoledì 17 luglio : Blood & Treasure, anticipazioni episodi 4 e 5 in onda mercoledì 17 luglio su Rai 2Dopo lo scarso riscontro del primo appuntamento in prima serata, la serie d’azione e avventura dell’estate CBS (già rinnovata in patria per una seconda stagione) Blood & Treasure slitta in seconda serata, subito dopo gli episodi inediti di Elementary. L’azzardo di Rai 2 di portarla a breve distanza dagli Stati Uniti non ha intercettato il ...

Elementary - gli episodi in onda su Rai 2 mercoledì 17 luglio : Elementary anticipazioni episodi 1 e 2 della settima stagione in onda su Rai 2 mercoledì 17 luglioDopo il flop di Blood & Treasure Rai 2 corre ai ripari e con una mossa a sorpresa porta la settima e ultima stagione di Elementary a brevissima distanza dagli Stati Uniti dove è in onda su CBS (il nono episodio è in onda giovedì).Elementary 7×01 – Le ulteriori avventureNella loro nuova carriera di consulenti di Scotland Yard Holmes e ...

Raidue sospende Streghe e lo rimanda a settembre; Blood & Treasure in seconda serata : Il potere del Trio su Raidue, questa volte, non è bastato. Stiamo parlando di Streghe, ovvero il reboot della popolare serie tv trasmesso negli anni Duemila proprio da Raidue, che non è riuscita a conquistare il pubblico tanto quanto lo show originale.Chi si è sintonizzato per vedere i nuovi episodi, domenica scorsa, si sarà accorto che al posto delle tre giovani protagoniste alle prese con demoni e sortilegi c'erano i soliti noti agenti di ...

Palinsesti Rai 2 - Il Cacciatore 2 in onda dal 13 novembre - Volevo fare la Rockstar il 2 ottobre : Palinsesti Rai autunno 2019: Su Rai 2 "Il Cacciatore 2" ritorna il mercoledì sera, Volevo fare la Rockstar esordisce il 2 ottobre Le avventure di Saverio Barone, alias Francesco Montanari stanno per ...

Squadra Speciale Cobra 11 - gli episodi in onda martedì 16 luglio su Rai 2 : Squadra Speciale Cobra 11, anticipazioni degli episodi 13 e 14 in onda martedì 16 luglio su Rai 2.Squadra Speciale Cobra 11 è tornata in onda su Rai 2 la scorsa settimana e stasera prosegue con due nuovi episodi della ventiduesima stagione (numerazione italiana). L’appuntamento è quindi per stasera, martedì 16 luglio alle 21:20 su Rai 2, con il tredicesimo e il quattordicesimo episodio. Ecco le trame degli episodi in onda stasera:episodio ...