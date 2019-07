OnePlus 6 e OnePlus 6T ricevono le OxygenOS Open Beta 23 e 15 | DC Dimming e miglioramenti

Android Q DP3 per OnePlus aggiunge una nuova gesture e controlli intelligenti sulla batteria : Android Q DP3 per i dispositivi OnePlus aggiunge una nuova gesture molto comoda e ottimizza la gestione della batteria con un nuovo controllo intelligente. L'articolo Android Q DP3 per OnePlus aggiunge una nuova gesture e controlli intelligenti sulla batteria proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 5 e 5T si aggiornano alla OxygenOS 9.0.7 con le patch di sicurezza di giugno e altre novità : OnePlus ha rilasciato un nuovo aggiornamento dedicato ai possessori di OnePlus 5 e OnePlus 5T: si tratta dell'update che porta su tali smartphone OxygenOS 9.0.7

Presto la funzione Nightscape di OnePlus 7 Pro arriverà sulle altre due fotocamere : Presto i possessori di OnePlus 7 Pro potranno utilizzare la modalità Nightscape anche con le altre due fotocamere posteriori, grazie a un aggiornamento.

Come potrebbe essere Android Q su OnePlus? Ecco un'idea di OxygenOS 10 : Diamo uno sguardo a Come potrebbe essere Android Q con la OxygenOS 10 sugli smartphone OnePlus: Ecco le idee del vincitore del concorso #OnePlusPMChallenge!

OnePlus - ecco dove nascono le fotocamere degli smartphone : Taipei – OnePlus 7 Pro ha conquistato la seconda posizione tra le migliori fotocamere in ambito mobile secondo l'autorevole DxOMark. Un risultato non certo ottenuto a caso, ma frutto di un duro lavoro e di una costante progressione negli anni, grazie al fondamentale contributo del laboratorio sulle immagini di Taipei, in collaborazione con gli altri centri dislocati in Cina e India. Abbiamo avuto la possibilità di visitare quello che è ...

OnePlus aggiorna Screen Recorder con due nuove feature molto attese : Screen Recorder è una delle nuove feature introdotte da OnePlus con il suo ultimo modello top di gamma, OnePlus 7 Pro e nelle scorse ore si è aggiornata

Aggiornare o no OnePlus 7 Pro - 7 - 6T e 6 ad Android Q DP 3? Meglio decidere dopo un'occhiata accurata alle novità : OnePlus ha rilasciato la DP3 di Android Q per OnePlus 7 Pro, 7, 6T e 6 che non è accompagnata da un elenco delle novità ma da una lista di problemi noti

C'è Android Q DP3 per OnePlus 7 Pro - 6T e 6 - ma il "re" è OnePlus 7 che riceve anche una OxygenOS stabile : Per una ragione o per un'altra, per chi stringe tra le mani un OnePlus 7 sarà difficile cedere alla noia. Ma le novità riguardano pure OnePlus 7 Pro, 6T e 6

Samsung - Huawei - HONOR - BQ - OnePlus e Mobvoi aggiornano molti loro dispositivi : ecco le novità : Ci sono dei nuovi aggiornamenti, i cui roll out sono già partiti, in distribuzione per diversi dispositivi, fra cui smartphone, tablet e smartwatch, che aggiungono piccolissime novità.

Samsung - Huawei - BQ - OnePlus e Mobvoi aggiornano molti loro dispositivi : ecco le novità : Ci sono dei nuovi aggiornamenti, i cui roll out sono già partiti, in distribuzione per diversi dispositivi, fra cui smartphone, tablet e smartwatch, che aggiungono piccolissime novità. L'articolo Samsung, Huawei, BQ, OnePlus e Mobvoi aggiornano molti loro dispositivi: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Quante novità per Google Fotocamera su OnePlus 7 - 7 Pro e ASUS ZenFone 6 : Arriva una nuova versione di Google Fotocamera di Arnova per OnePlus 7, OnePlus 7 Pro e ASUS ZenFone 6. E con lei tante novità vengono a galla per foto migliori e un software più performante e stabile.

L'app Community di OnePlus aggiunge il tema scuro nell'ultima versione beta : L'app della Community ufficiale di OnePlus si aggiorna in beta introducendo la modalità scura.

OnePlus 7 Pro sfida Huawei P30 Pro : qual è il miglior top di gamma cinese? : Fra tutti gli smartphone annunciati nella prima parte del 2019, due fra i migliori top di gamma sono OnePlus 7 Pro e Huawei P30 Pro. Entrambi prodotti da aziende cinesi, sono evoluzioni dei predecessori mirate ad affinare il lavoro portato avanti negli anni precedenti. Hanno approcci differenti ed eccellono sotto aspetti diversi, per questo non sono equivalenti in tutto: a seconda di gusti e necessità, l’uno sarà più indicato ...

Xiaomi – OnePlus : tutti i dispositivi in Offerta nel Prime Day! : Siamo ormai già nel secondo ed ultimo giorno del Prime Day Amazon 2019 e le offerte continuano ad arrivare a vagonate! Ci sono alcuni brand però, che spiccano sugli altri: stiamo parlando ovviamente di Xiaomi leggi di più...