Neymar Juventus | sogno possibile | nuovo retroscena incredibile con CR7

Neymar Juventus : la Juve prova il colpo dell'anno - due giocatori più soldi : Neymar Juventus: le ultime indiscrezioni sul futuro di Neymar arrivano direttamente dalla Spagna, ed in particolare dalle pagine del Mundo Deportivo. Secondo il quotidiano spagnolo, per abbassare il prezzo di Neymar i bianconeri sono disposti ad inserire nella trattativa due tasselli graditi al Paris Saint Germain e ad aggiungere un ricco conguaglio in denaro.

Juventus - offerta-choc per Neymar al Psg : ufficiale - caccia aperta al fenomeno brasiliano : Qualche giorno fa sembrava soltanto una suggestione. Ora, invece, pare esserci della "ciccia": la Juventus, un anno dopo Cristiano Ronaldo, è sulle tracce di Neymar. La bomba viene rilanciata da El Mundo Deportivo, secondo cui il club bianconero avrebbe offerto al Paris Saint Garmain Paulo Dybala, o

Juventus - Neymar con Ronaldo Offerta choc al Paris Saint Germain : La Juventus vuole vestire Neymar di bianconero a un anno di distanza dal clamoroso colpo Cristiano Ronaldo? In Spagna...

Neymar Juventus - che bomba : il brasiliano incontra Paratici - ecco dove! : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato da "Mundo Deportivo", l'entourage di Neymar incontrerà Paratici nel corso delle prossime ore/giorni in Cina. Un incontro per tentare di imbastire una clamorosa trattativa in vista delle prossime settimane. Il PSG, come noto, avrebbe ufficialmente aperto all'addio del brasiliano. Neymar, dal canto suo, vorrebbe far ritorno al Barcellona, pista decisamente

Calciomercato Juventus - Neymar : per El Mundo Deportivo Paratici avrebbe pronta l’offerta : Le notizie di Calciomercato per la Juventus in questo periodo fioccano. E se ci sono trattativa reali da portare avanti come quella di Mauro Icardi e Federico Chiesa, oppure le molte che si riferiscono alle cessioni, ce n'è una in particolare che assume i contorni del sogno. Un anno fa di questi tempi l’Italia e, forse l’Europa, seguì stropicciandosi gli occhi l’arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero, oggi secondo El Mundo Deportivo, ...

Neymar Juventus - svolta dalla Spagna : offerta incredibile per il brasiliano : Neymar Juventus – Dopo De Ligt e Guardiola, nuovo tormentone in casa Juve. Ormai da settimane, da quando i propositi di addio del brasiliano sono apparsi evidenti a tutti, il tormentone Neymar è proseguito senza sosta. Il Psg ha ormai preso atto della volontà del giocatore, ma non ha intenzione di rimetterci troppo rispetto ai 222 milioni di

Neymar Juventus - ora è davvero possibile : tesoretto da 275 milioni : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi di "Rai Sport", la Juventus sarebbe pronta ad aprire il mercato cessioni per cercare di far cassa e finanziare le ultime operazioni di mercato in vista della prossima stagione. Cessioni che potrebbero fruttare circa 275 milioni di euro. Paratici e Nedved sono pronti a mettersi a lavoro. Quasi

Calciomercato Juventus - Dybala e Matuidi eventuali contropartite per Neymar (RUMORS) : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Neymar, fortissimo attaccante brasiliano che ha intenzione di lasciare il Paris Saint-Germain. Il giocatore sudamericano, infatti, non è in buoni rapporti con Leonardo e non si è mai ambientato a Parigi. Il padre - che è anche il suo agente - starebbe prendendo dei contatti con alcune big europee, tra le quali ci ...

Neymar Juventus : questione chiusa. Le importanti parole di Leonardo : Neymar Juventus – Che quella del possibile passaggi di Neymar alla Juventus fosse la notizia principale degli ultimi giorni ci sono pochi dubbi, ma ora le cose sembrano essere ben più chiare. Negli ultimi giorni i roumors si sono rincorsi più e più volte, ma ora sembra che si possa mettere la parola fine. A

Neymar Juventus - si può fare : primi contatti col PSG - i dettagli dell'offerta : Neymar Juventus – Deciso a lasciare il PSG, Neymar ha come priorità il ritorno al calcio spagnolo con una ben nota preferenza per il Barcellona, ??ma lo scenario attorno al brasiliano vede la Juventus irrompere come candidata nella corsa per il suo ingaggio. Secondo quanto appreso da Goal.com, 'Madama' starebbe pensando di formulare una clamorosa offerta al club francese, con cui

Neymar Juventus : tutte le armi bianconere per il giocatore : Neymar Juventus: l'arrivo a Torino del brasiliano è più di una suggestione. Le probabilità che la trattativa possa essere avviata ed andare in porto ci sono, per quanto difficile sia l'affare, e la Juve ha diverse carte da giocare per agevolare il buon esito di quello che sarebbe l'affare dell'anno. Leonardo ha smentito nelle ultime

Calciomercato Juventus News/ Per Don Balón può decollare Neymar - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, la Vecchia Signora ha fissato il prezzo di Matuidi, centrocampista della nazionale francese, ultime notizie,

Neymar Juventus : è fatta. Bomba dalla Spagna - i termini dell’operazione : Neymar Juventus – Secondo quanto filtra dalla stampa estera, e più precisamente da Don Balon (che riprende fichazo.com: https://www.donbalon.com/futbol/laliga/sergio-ramos-entera-equipo-fichara-Neymar-no-es-barca), quello bianconero, sarebbe il prossimo club del brasiliano Neymar. La rivista di informazione sportiva spagnola, avrebbe addirittura svelato alcuni termini dell’accordo tra le parti. In Italia la notizia non ha ancora ...

La Juventus avrebbe incontrato l'agente di Neymar : La Juventus, negli ultimi anni, ha sviluppato un grande appeal internazionale e i migliori giocatori scelgono di trasferirsi a Torino. I bianconeri ormai sono alla pari dei grandi club inglesi e di Real Madrid e Barcellona. La Juve è una delle formazioni più appetibili e la dimostrazione è che i giocatori più forti come Matthijs De Ligt scelgono la società di Andrea Agnelli. Negli ultimi giorni al club bianconero è stato accostato il nome di ...