Mondiali:la Carraro bronzo nei 100 rana

:lanei 100Martinaconquista a sorpresa ilnei 100ai campionati del mondo di Gwangju.La ligure ferma i cronometri sul tempo di 1'06"36,che ritocca di 3 millesimi il suo precedente record italiano conquistato proprio lunedì nelle semifinali. Ottavo posto per l'altra azzurra in gara, Arianna Castiglioni (tempo 1'07"06). Oro per l'americana Lilly King (1'04" 93) e argento per la russa Yuliya Efimova (1'05"49).(Di martedì 23 luglio 2019)