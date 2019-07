Livorno | esplode una palazzina all' Isola d' Elba | un morto | un disperso e tre feriti

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) Una bruttissima tragedia si è verificata questa mattina, intorno alle ore 4:50, a Portoferraio, sull'd', in provincia di. Secondo quanto riporta la stampa locale infatti, unadi due piani, probabilmente a causa di una fuga di gas, è esplosa. Le persone coinvolte, secondo le prime indiscrezioni che giungono dall'toscana, sarebbero almeno cinque. Di queste, una purtroppo è deceduta: si tratterebbe di un uomo di 68 anni. I soggetti coinvolti apparterrebbero inoltre a due diversi nuclei familiari. La moglie, al momento, risulta ancora dispersa: lei, insieme al marito, sarebbero stati proprio i proprietari dell'immobile in cui si è verificata la fuga di gas. Tre persone estratte vive I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo del fatto di cronaca, hanno già estratto vive tre delle persone che occupavano la. Queste, seppur ferite, non sarebbero in ...

