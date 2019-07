In the Name of the King | il fantasy d' azione con Jason Statham stasera in tv su Nove

the Bard's Tale IV : Director's Cut è un aggiornamento mastodontico e ha una data di uscita su PC - PS4 e Xbox One : inXile entertainment, lo studio diretto dal fondatore di Interplay e co-creatore della serie The Bard's Tale, Brian Fargo, è felice di annunciare che The Bard's Tale IV: Director's Cut arriverà su Xbox Game Pass, PlayStation Store e sugli store digitali di Windows, Mac e Linux, il 27 agosto. L'edizione fisica per PlayStation 4 e Xbox One (inclusa Xbox One X) arriverà il 6 settembre. Qui di seguito il comunicato ufficiale con tutte le novità.La ...

In arrivo un nuovo aggiornamento per la versione Switch di Bloodstained Ritual Of the Night : Bloodstained Ritual Of The Night riceverà il 15 luglio un nuovo importante aggiornamento per la versione Nintendo Switch che andrà a risolvere alcuni bug che affliggono il titolo. La patch andrà a lavorare anche sull'ottimizzazione del prodotto.Come riporta WCCFTECH, di seguito vi riportiamo i punti principali del pacth note: Mappa Leggi altro...

the Outer Worlds : Obsidian ci spiega il funzionamento dei finali multipli : The Outer Worlds si mostra nelle sue meccaniche più peculiari, in occasione di un'intervista cui hanno preso parte gli sviluppatori di Obsidian.Come riporta Videogameschronicles, Tim Cain e Leonard Boyarsky di Obsidian Entertainment hanno approfondito l'aspetto dei finali multipli del gioco, una delle funzionalità più interessanti che offre l'atteso titolo.Ebbene, come racconta Boyarsky, le azione che compiremo avranno degli effetti molti ...

the Voice of Italy 2019 - Gigi d'Alessio a Blogo : "Ho imparato tanto anche io - esco di qui arricchito umanamente e professionalmente" : Gigi d'Alessio è stato uno dei quattro coach di The Voice of Italy 2019, insieme ad Elettra Lamborghini, Morgan e Guè Pequeno. Il cantante ha portato con sè, nella finale del talent show, Carmen, una giovanissima cantante di 16 anni che ha convinto l'artista attraverso Blind Auditions, Battles e Knockout. Domani sera andrà in onda la finale del programma e, a margine della conferenza stampa del programma, abbiamo chiesto a Gigi di fare un ...

BioWare ritorna a parlare di Anthem - ma per rimandare l'aggiornamento Cataclysm : Dopo settimane di silenzio BioWare ha finalmente rotto il silenzio su Anthem tornando a rivolgersi alla community del titolo ancora in attesa di notizie sui numerosi contenuti post lancio promessi al lancio.Come riporta Gamesradar, purtroppo BioWare non ha portato con sé buone notizie, infatti è stato comunicato il rinvio dell'evento Cataclysm, il quale avrebbe dovuto avere luogo questo mese.Il Global Community Manager della società, Jesse ...

Dorothea Wierer : “Adoro il ciclismo ed è il mio allenamento preferito. Al Giro faccio il tifo per Nibali” : La 17esima tappa del Giro d’Italia arriva ad Anterselva, in uno degli scenari più belli di tutte le Dolomiti. Nella località altoatesina, tuttavia, è il biathlon a farla da padrone con la sua cittadina numero uno, Dorothea Wierer, ad esserne una notevole testimonianza. La fuoriclasse azzurra, tuttavia, ha un rapporto speciale con il ciclismo, come ha raccontato in un’intervista a Tuttosport. “Uso sia la bici da corsa, sia la ...