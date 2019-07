Elif Elmas al Napoli | le cifre dell’operazione

Elif Elmas nel mirino del Napoli - ma bisogna snellire prima l’organico : Il Napoli ha nel mirino il giovane talento macedone Elif Elmas. Il 19enne di proprietà del Fenerbahce ha un profilo in linea con il target di De Laurentiis, scrive Repubblica Napoli. L’intenzione di portarlo a Napoli si fa sempre più forte e il club lavora per portare a termine l’affare. Su Elmas c’è anche l’interessamento della Fiorentina. Il Fenerbahce lo valuta 18 milioni ma per Giuntoli la cifra è troppo alta. Per ...