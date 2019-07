Cantone se ne va dal governo dell’onestà-tà-tà

Dal decreto Genova allo Sbloccantieri. Così si sono rotti i rapporti tra Cantone e il governo : Nastro riavvolto al 18 luglio, giovedì scorso. É mattina quando Raffaele Cantone varca la soglia di palazzo Chigi. Ad attenderlo, nel suo studio, c’è Giuseppe Conte. Cantone entra con una consapevolezza forte: non c’è un uomo per tutte le stagioni e la sua di stagione, quella alla guida dell’Autorità nazionale anticorruzione, è terminata. Con nove mesi di anticipo rispetto alla ...

Appalti - Patuanelli : “Con una formula escludiamo dalle gare le offerte troppo basse. Le nuove soglie? Ascoltato Cantone” : Il numero uno dell’Anac Raffaele Cantone ha “sospeso il giudizio”, ma ha anche ribadito che alcune decisioni della maggioranza “paiono troppo attente all’idea del ‘fare’ piuttosto che a quella del far bene”. Le opposizioni vanno all’attacco, parlando di “autostrade per la corruzione”. Per il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli il compromesso trovato con la Lega sul decreto Sblocca cantieri, ...