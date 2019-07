Beppe Grillo | il senatore no Tav | Gli ho chiesto aiuto | ma era il suo compleanno e

Beppe Grillo ironizza sul "Mandato zero" : "Il mandato in corso è il primo di un lungo viaggio" : Beppe Grillo dice la sua sul “mandato zero”, la formula lanciata da Luigi Di Maio per superare il vincolo dei due mandati per gli esponenti del Movimento 5 stelle. Su Twitter il fondatore ironizza: “Il mandato ora è in corso è il primo di un lungo viaggio... ma di andarmene a casa non ho proprio il coraggio...”. E Grillo accompagna le sue parole con un link a un pezzo di Julio Iglesias dal titolo ...

Ricerca : Beppe Grillo a Pomezia in visita ai laboratori Irbm : Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Il Garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo si è recato a Pomezia in visita ai laboratori dell’Irbm spa e del Consorzio Cnccs scarl, costituito dal Cnr, Iss e Irbm spa. Grillo, si legge in una nota della società, ha avuto parole di particolare apprezzamento per la strao

Beppe Grillo ai giornalisti : “Siete i responsabili del degrado mentale e di pensiero di questo paese” : “Siete voi i responsabili veri del degrado mentale, di pensiero di questo paese“. Lo ha detto Beppe Grillo, a margine di un incontro della Novamont, rivolgendosi ai giornalisti che gli chiedevano della situazione dei rifiuti di Roma L'articolo Beppe Grillo ai giornalisti: “Siete i responsabili del degrado mentale e di pensiero di questo paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Beppe Grillo sulla Sea Watch : 'Se fosse quotata in borsa - Salvini starebbe zitto' : Come è ormai noto da un po' di giorni, le tensioni tra il governo italiano e le ONG sono accese. La questione della Sea Watch, in particolare il conflitto tra la comandante Carola Rackete ed il vicepremier leghista Matteo Salvini, ha diviso l'opinione pubblica. In questi giorni, anche un migrante a bordo della Sea Watch 3 si è espresso a riguardo, dando parzialmente ragione a Salvini, affermando che anche l'Europa dovrebbe fare la sua parte nel ...

Sea Watch - Beppe Grillo : "La soluzione è quotarla in Borsa - lasciamo fare al mondo della finanza" : "Sono morti in 43, uno in più dei poveracci che sono bloccati sulla nave di fronte a Lampedusa" diceva Beppe Grillo che alimentava le tensioni tra ong e governo italiano: "Per il primo gruppo il mondo civile è contento se facciamo finta di niente, se non sbarcano quelli del secondo gruppo invece sia

Beppe Grillo : “È stata fatta propaganda contro di noi - il Movimento 5 Stelle ricominci dall’inizio” : Con un lungo post sul suo blog Beppe Grillo ha commentato la crisi del Movimento 5 Stelle, sottolineando che è stata messa in piedi una "propaganda mainstream contro il Movimento" e che ora bisogna "ricominciare dall'inizio", mentre la Lega riempie "lo spazio dei timori seminato da decenni di follie, così come un fiume riempie un lago".Continua a leggere

La rinascita del Movimento 5 Stelle spiegata da Beppe Grillo : Non la chiama così, ma il senso è quello. Scende, di nuovo, in campo, Beppe Grillo e fischia la fine dello schema di gioco seguito sino ad ora del suo - in quanto cofondatore e Garante - M5s. Con un articolato contributo ospitato dal Fatto Quotidiano, condito di immagini muscolari che raccontano di una "brutta favola" scandita dai colpi di "mitragliatrici mediatiche" e messa in atto su di un "ring", Grillo torna ancora a una volta a ...

Luigi Di Maio trema - Beppe Grillo scrive al Fatto : "Il M5s deve ricominciare da capo - cos'è la Lega" : "Adesso ricominciamo daccapo". Luigi Di Maio avrà letto con un po' di inquietudine l'intervento-manifesto di Beppe Grillo sul Fatto quotidiano, che vuole tracciare le linee del futuro prossimo del Movimento 5 Stelle. Si parte dalla prospettiva, concreta, di una alleanza con il Pd: "Siamo a una svolt

M5s - Luigi Di Maio incontra Beppe Grillo : “Serve sostegno di tutti - torneremo più forti di prima” : Luigi Di Maio ha incontrato oggi il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, per discutere della riorganizzazione pentastellata dopo le sconfitte elettorali e la difficile fase di instabilità del governo: "Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il M5s tornerà più forte di prima, è l'unica speranza in questo Paese".Continua a leggere

M5s - pranzo tra Di Maio e Beppe Grillo : sul tavolo il tema della riorganizzazione : Un pranzo a Bibbona, comune a sud di Cecina, nel Livornese. Così Luigi Di Maio e Beppe Grillo si sono rivisti, per discutere insieme sulla riorganizzazione del Movimento 5 stelle. Fonti interne al M5s riferiscono qual è il pensiero del vicepremier: “Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il M5s tornerà più forte di prima, è l’unica speranza in questo Paese”. Il crollo alle Europee ha riportato d’attualità un tema che Di Maio ...

Pippo Baudo attacca Beppe Grillo : "La politica lo ha reso triste - oggi è ridotto così" : Pippo Baudo, alla vigilia del compleanno in Rai, viene celebrato urbi et orbi. Repubblica gli dedica una pagina di intervista. Tra le perle, quella su Beppe Grillo che (ovviamente) ha scoperto lui. "Per me il successo del Movimento è stata una sorpresa, non un miracolo", dice il decano della televi

Di Maio blindato da Beppe Grillo e Casaleggio : «Luigi - vai avanti» : Due endorsement di peso, come quelli di Beppe Grillo e Davide Casaleggio e una mossa a sorpresa, ideata e messa in campo per «sminare» l'assemblea congiunta dei parlamentari del...