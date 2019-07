Agricoltura : assessore veneto - cimice asiatica calamità come Xylella al Sud : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) - “Chiederò al Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio di istituire al più presto un tavolo nazionale sulla cimice asiatica , insetto che si sta rivelando un vero e proprio flagello per le colture frutticole del Nord Italia. È indispensabile attivare un pia

Agricoltura : assessore veneto - cimice asiatica calamità come Xylella al Sud (2) : (AdnKronos) – Per contrastare la diffusione della cimice asiatica la Regione veneto ha affidato, dal 2016, al dipartimento di DAFNAE (Dipartimento di agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente) dell’Università di Padova un progetto di ricerca che prevede prove di laboratorio sugli effetti degli insetticidi e attività sperimentali per misurare gli effetti dell’introduzione di possibili insetti antagonisti, ...