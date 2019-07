Super-caldo per almeno 10 giorni E poi altre 2 ondate afro in agosto

Caldo record tra Canada e Groenlandia : Alert Supera i 20°C - temperatura piu' alta di sempre : L'estate 2019 sembra intenzionata a voler diventare a tutti i costi l'estate dei record. Dopo la clamorosa temperatura di oltre 32°C registrata in Alaska poche settimane fa, un'altra località...

Caldo africano a Reggio Calabria : temperatura sempre Superiore ai +28 - 5°C per 84 ore consecutive! [DATI] : Reggio Calabria è stretta in una morsa di Caldo africano davvero esagerata: complice l’assenza di vento, nelle ore notturne la brezza di terra dall’Aspromonte determina un Caldo molto secco e anomalo tanto che le temperature sono costantemente superiori ai +28,6°C dalle 08:30 di Domenica mattina, e rimarranno così elevate fino al pomeriggio di domani, Mercoledì 10 Luglio, per un totale di oltre 84 ore consecutive! Le temperature ...

Meteo - ultimi 2 giorni di Super caldo al Sud ma è allarme per la brusca “rottura” dell’estate : allerta per forte maltempo - temperature in picchiata : allerta Meteo – Dopo il forte maltempo che nel weekend ha colpito il Nord Italia con violente grandinate e fenomeni estremi, inizia oggi la settimana che segnerà la brusca “rottura” della stagione almeno per com’è trascorsa fin qui. Infatti nei prossimi giorni una perturbazione di origine Atlantica scivolerà lungo l’Italia portando il maltempo anche al Centro/Sud e facendo crollare le temperature, che in queste ore ...

Caldo record in Alaska : la temperatura ha Superato i 32 gradi : Nella città più fredda degli Stati Uniti sono stati raggiunti i 32.2 gradi, praticamente la stessa temperatura di Miami (in...

Meteo Sardegna : Super caldo nel weekend con picchi di +41°C ma da martedì arriva la pioggia : Ancora afa, caldo e rischio incendi in Sardegna, ma da martedi’ 9 luglio arriva la pioggia. Come anticipato dagli esperti, sara’ un fine settimana bollente, con punte di 42 gradi. “Gia’ da venerdi’ 5 le temperature inizieranno a salire – confermano i metereologi dell’Aeronautica militare di Decimomannu – saranno interessate le zone meridionali e in particolare il basso Campidano fino a Siliqua, ...

Caldo : a Modena Superata la soglia di concentrazione di ozono : A Modena, a causa delle alte temperature registrate negli ultimi giorni e del persistere delle condizioni di stabilità atmosferica, nella giornata di lunedì 1° luglio si sono verificati alcuni superamenti della soglia di informazione per l’ozono (fissata a 180 microgrammi per metrocubo, concentrazione media di 1 ora) registrati dalla stazione di monitoraggio della qualità dell’aria del Parco Ferrari. La concentrazione di ozono è risultata ...

Meteo - il Super caldo continua ma esplodono forti temporali al Nord : grandine a Torino - nubifragio a Milano [FOTO e VIDEO] : Violenti temporali stanno colpendo il Nord Italia in questo momento, in particolar modo Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, mentre persiste ancora un grande caldo. In Lombardia, passiamo da valori di +36-37°C nelle zone meridionali della regione ai +19-20°C delle zone settentrionali. Così mentre abbiamo +39°C a Parma, +37°C a Firenze, +36°C a Brescia, Verona, Mantova, Modena e Ferrara, a Varese piove con +20°C. A Canazei, ...

In Alto Adige caldo eccezionale - Superata la soglia di ozono : Con l’aumento della temperatura e dell’insolazione negli ultimi giorni in Alto Adige sono salite le concentra­zioni di ozono. Nella giornata di domenica 30 giugno è stata superata la soglia di informazione di 180 µg/m³ presso quattro stazioni di misura , e precisamente: a Egna alle 22 e alle 23 (massima concentrazione oraria 182 µg/m³), a Laives alle ore 21 (concentrazione oraria 182 µg/m³), a Cortina sulla strada del vino (campo sportivo) dalle ...

Caldo - in Valle d’Aosta Superati i 30 gradi : da domani arrivano le prime piogge rinfrescanti : Una leggera attenuazione del Caldo si è registrata oggi in Valle d’Aosta. Nella regione le temperature si sono tenute al di sopra dei 30 gradi (31,7 ad Aosta) e lo zero termico è a 4.800 metri. Per domani, però, secondo le previsioni dell’Ufficio meteo regionale, è atteso un lieve aumento delle massime (zero termico potrebbe salire a quota 4.900 metri), ma anche un indebolimento dell’anticiclone che dovrebbe portare le prime ...

Ondata di caldo - Super record in Francia : raggiunti i +45 - 8°C - la temperatura più alta nella storia del Paese : Nuovo record spaziale prodotto da questa estrema Ondata di caldo che da diversi giorni stringe in una morsa l’Europa centro-occidentale. In Francia, il termometro ha segnato +45,8°C, la temperatura più alta nella storia del Paese, a Gallargues-le-Montueux nel distretto del Gard, nel sud del Paese, secondo Météo France. Poco prima delle 15, a Villevielle, sempre nello stesso distretto, era stata registrata anche la temperatura di +45,1°C. Intorno ...

Caldo estremo in Francia : e' record assoluto e storico di caldo - Superati i 45°C : Come più volte vi abbiamo ribadito nei giorni scorsi è proprio la Francia l'obiettivo principale di questa eccezionale ed estrema ondata di caldo sub-tropicale, le cui proporzioni iniziano ad...

Caldo estremo al nord e tanta umidita' : Superati i 40°C dal Piemonte all'Emilia. 44°C in Alto Adige : Come vi avevamo ampiamente preannunciato il Caldo africano sta facendo la voce grossa al nord e parte del centro Italia, addirittura per alcune località come mai aveva fatto prima d'ora. Nel corso...

Sarà un’estate rovente - l’esperto : “temperature Superiori alla norma - avevamo previsto questa ondata di caldo africano” : “Questi giorni così caldi non sono inattesi per noi che analizziamo i modelli matematici, grazie ai quali avevano previsto l’ondata di calore, già da alcune settimane prima che si verificasse“. E’ quanto dichiarato da Roberto Buizza, fisico della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e coordinatore dell’iniziativa sulla climatologia congiunta tra Sant’Anna, normale, Iuss Pavia, nel corso del seminario sui ...

Caldo : allarme in Lombardia - Superata soglia ozono - in Brianza i picchi : Milano, 27 giu. (AdnKronos) - L'ondata di Caldo in Lombardia, con temperature fino ai 39 gradi, ha fatto schizzare l'ozono nell'atmosfera sopra la soglia di allarme. Queste condizioni climatiche, spiega l'Arpa, hanno favorito l’innalzamento dei valori dell'inquinante, che ieri in alcune province lom