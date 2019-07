Slittamento per Huawei P20 e P20 Pro con EMUI 9 1 | nuovo termine massimo per

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 22 luglio 2019) Occorre prendere in esame un, a partire da oggi 22 luglio, per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con9.1 a bordo di modelli comeP20 e P20 Pro. I nostri lettori più attenti probabilmente ricorderanno che ad inizio mese abbiamo condiviso sulle nostre pagine un articolo nel quale veniva preannunciato il rollout del pacchetto software entro la fine del mese di luglio, in linea con una programmazione giunta direttamente dal colosso cinese. Ebbene, pare che le cose siano un pochino cambiate negli ultimi tempi. Anche in questo caso la fonte è rappresentata daCentral, secondo cui i due smartphone sarebbero leggermente in ritardo rispetto alla suddetta tabella di marcia. Dopo una distribuzione iniziale assicurata ai possessori diP20 e P20 Pro in Cina, oltre a casi isolati in giro per il mondo, viene assicurato in queste ore ...

