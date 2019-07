Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Si è svolta nelle ultime ore l’udienza in relazione al ricorso presentato dalaldidello Sport, a Sezioni Unite e presieduto dal presidente Franco Frattini, nei confronti del, della Figc, della Lega Serie A e della Lega di Serie B. Il club rosanero che è stato rappresentato dall’avvocato Francesco Di Ciommo ha chiesto giustizia in relazione alla partita della stagione 2017/2018 valida per il campionato di Serie B contro ile vinta dalla squadra ciociara con conseguente promozione in Serie A. Nel mirino sono finiti i comportamenti antisportivi con il lancio in campo dei palloni da parte dei calciatori finale nei minuti finali, a breve la. Sorteggio Coppa Italia, tutti gli accoppiamenti L'articolo, inladeldisulCalcioWeb.

CalcioWeb : #Palermo, in arrivo la sentenza del Collegio di Garanzia sul caso #Frosinone - ILOVEPACALCIO : #Venezia: i lagunari non si fermano più. In arrivo un Primavera del #Palermo - trapani24h : Concorsi Asp Palermo: in arrivo assunzioni per Infermieri e Oss -