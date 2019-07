LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | argento per le fiorettiste | la Russia vince al

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per averci seguito, appuntamento a domani. Buona serata. 20.35 Borel domina l’assalto con un parziale di 10-2 e regala la vittoria alla Francia, che conquista quindi il titolo nella gara a squadre della spada maschile, battuta in finale 45-37 l’Ucraina. 20.30 Si va all’ultimo assalto in parità, 35-35 tra Francia e Ucraina. 20.24 Parziale vinto dalla Francia, che si porta a -2, 32-30 per l’Ucraina. 20.18 L’Ucraina si porta a +3, 28-25. 20.13 Parziale in parità, quindi l’Ucraina resta a +1, 24-23. 20.04 Resta avanti l’Ucraina, 16-15 dopo quattro assalti. 20.00 Ribalta la situazione l’Ucraina, che passa avanti 13-12. 19.55 Resta avanti la Francia, che si porta sul 10-7. 19.49 Francia avanti 5-3 nel primo assalto. 19.45 Si passa ora alla spada maschile con la finale tra Ucraina e Francia. 19.35 ...

