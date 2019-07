Jensen Ackles e Jared Padalecki piangono al Comic-Con 2019 video | l’addio a

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 22 luglio 2019) Tante lacrime ieri per e conal-Con. A Supernatural è riservata l'ultima giornata dell'evento di San Diego e i fan hanno affollato la sala giusto per un ultimo saluto a quelli che tutti conoscono ormai come i fratelli Winchester. Quella che prenderà il via ad ottobre sarà l'ultima stagione della serie The CW e questo perè stato l'ultimo-Conalmeno in coppia e con questi ruoli.I due sono stati accolti da una standing ovation e le lacrime sono arrivate subito quando i moderatori dell'evento hanno chiesto ai due "fratelli" come si sentono adesso che sanno che questa sarà la loro ultima stagione. Il primo a parlare è stato Misha Collins ed è stato lui a rompere il ghiaccio commuovendosi e lasciando poi la palla agli altri due che si sono sciolti in lacrime: "Possiamo iniziare tutti piangendo ...

TelefilmSpoiler : #SUPERNATURAL @ Comic-Con 2019: Ecco il messaggio finale ai fan di Misha Collins, Jensen Ackles e Jared Padalecki..… - AthenaRavendor : quando Jensen Ackles piange non ce n'è per nessuno. #SDCC #Supernatural - phantcsia : io lo continuerei pure supernatural se non fosse che non riesco a vedere jensen ackles manco in foto -