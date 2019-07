In Cina parte Star Market | il Nasdaq per startup e imprese tech

Scuolabus accompagna bambina a casa - lo zaino rimane impigliato nelle porte - conducente non se ne accorge - riparte e trasCina la bambina : Il conducente di uno Scuolabus ha accompagnata come ogni giorno a casa i bambini dopo scuola però dopo aver lascito una bambina nel solito tragitto è ripartito non accorgendosi che lo zaino della piccola che lei aveva sulle spalle era rimasto impigliato nelle porte. La bambina è stata trascinata per qualche metro e per fortuna lo zaino che si è messo tra il suo corpo e l’asfalto l’ha protetta. Ad un certo punto un automobilista che si è ...

Brindisi - la forza del vento trasCina un traghetto in partenza per la Grecia. Le immagini sono impressionanti : Il maltempo che ieri ha colpito molte zone del centro Italia ha provocato molti danni anche in Puglia. Un violento temporale accompagnato da forti venti si è abbattuto sulla città di Taranto dopo le 19, ma anche in provincia e in particolare sulle zone costiere, determinando il capovolgimento di decine di cassonetti e la caduta di diversi rami e alberi, perfino la caduta della copertura di un gazebo da un terrazzo. Temporale anche su Brindisi, ...

Nintendo prevede di spostare parte della produzione di Switch fuori dalla Cina : Nintendo prevede di spostare parte della produzione di Switch in Vietnam, fuori dalla Cina, per diversificare i siti produttivi, ha detto a Reuters un portavoce del produttore giapponese di videogiochi.La mossa renderebbe Nintendo l'ultima società a trasferire la produzione fuori dalla Cina, in mezzo a una guerra commerciale con gli USA caratterizzata da alte tariffe di importazione.Nintendo prevede di effettuare il parziale spostamento in ...

Veretout parte per il ritiro. Possibile riavviCinamento alla Fiorentina : Veretout ha deciso di partire con la Fiorentina per il ritiro in Trentino. Nonostante in un primo momento avesse dichiarato di voler rinunciare per motivi personali. Secondo l’edizione Fiorentina del Corriere della Sera la decisione potrebbe essere interpretata come un cambio rotta del francese. Si tratta di segnali di riavvicinamento con la Fiorentina, visto che non sono andate ancora a buon fine le trattative con Milan e Roma. Pradè ha ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Cina-Turchia 1-3. Ottima partenza per la formazione di Guidetti contro le padrone di casa : Si conclude con una delusione per il pubblico di casa la prima giornata della Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile. Nella seconda partita in programma la Turchia ha sconfitto la Cina con il risultato di 3-1 (25-22; 25-19; 22-25; 25-22) salendo provvisoriamente al comando del gruppo A in attesa della fondamentale sfida di domani contro l’Italia. Le azzurre erano infatti spettatrici interessante dell’incontro, nel ...

Benitez lascia il Newcastle e riparte dalla Cina : allenerà il Dalian Yifang di Hamsik : L’ex allenatore del Newcastle, Rafa Benitez, avrebbe raggiunto un accordo con il Dalian Yifang, club cinese della Super League. Lo riporta Sky Sports Uk. L’allenatore spagnolo aveva concluso il suo contratto con il Newcastle ieri. Guadagnerà, secondo la stampa britannica, più del doppio dei 6 milioni che percepiva dai Magpies. Al Dalian, Benitez ritroverà Marek Hamsik, dopo l’esperienza al Napoli. Calciomercato, il punto ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Gabriele Detti non prenderà parte ai 1500 stile libero nella pisCina di Gwangju : Il dubbio esisteva ed a fugarlo è stato il Direttore Tecnico della Nazionale di Nuoto Cesare Butini, alla vigilia del Trofeo Settecolli, che andrà in scena dal 21 al 23 giugno. “Ai Mondiali in Corea del Sud (21- 28 luglio ndr.) Domenico Acerenza sarà iscritto ai 1500 stile libero ai quali non prenderà parte Gabriele Detti“, è questa l’affermazione di Butini (fonte: Fin). Dopo gli Assoluti primaverili di Riccione, infatti, si ...

Watch Dogs Legion : scuse da parte di Ubisoft per la pubblicità promozionale che non è piaciuta alla Cina : Ubisoft ha dovuto chiedere scusa alla Cina per una pubblicità promozionale che riguardava Watch Dogs Legion.Come riporta PlayStation Lifestyle, un utente su ResetEra, Vinnykapa, ha spiegato che i cittadini di Hong Kong sono scesi in piazza il 13 giugno per protestare contro una proposta di legge che consentirebbe l'estradizione di individui considerati criminali da Hong Kong a Pechino.Nello stesso giorno Ubisoft ha pubblicato gli annunci ...

LIVE Italia-Cina 3-2 pallanuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA : parte fortissimo il Setterosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo ed ultimo incontro della fase a gironi della Super Final di World League 2019 per quanto riguarda la Nazionale di pallanuoto femminile. Le azzurre affrontano oggi alle 20.30 in quel di Budapest (Ungheria) la Cina: l’obiettivo è quello di centrare il percorso perfetto nel raggruppamento, con tre vittorie in altrettante partite. Spettacolari i successi arrivati nei giorni scorsi con Australia ...

LIVE Italia-Cina 0-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 8-2 - ottima partenza delle azzurre con il sestetto titolare : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, atto conclusivo della terza tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che ha visto le azzurre protagoniste questa settimana in quel di Hong Kong (Cina). Le due formazioni si ritroveranno di fronte per la prima volta ad otto mesi dalla semifinale mondiale vinta dalle ragazze di Davide Mazzanti al termine di una battaglia ...

Volley - Nations League 2019 : Italia tra grandi assenze e giovani da lanciare - mirino sul futuro. L’avventura parte in Cina : Nel weekend del 31 maggio – 2 giugno incomincerà l’avventura dell’Italia nella Nations League 2019 di Volley maschile, parte un cammino che prevede cinque weekend di gara per 15 partite complessive in giro per tutto il mondo: le prime cinque formazioni in classifica generale si qualificheranno alla Final Six di Chicago insieme agli USA già ammessi in quanto Paese organizzatore. La nostra Nazionale si presenta con tantissime ...