Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 23 luglio 2019) Tre ore di, nell'atrio del Palazzo di giustizia di Milano, e poi un lunghissimoha accompagnato la bara di Francesco Saverio, morto il 19 luglio a 89 anni, verso il carro funebre. Francesco Saverio"sognava un'Italia lontana dal malaffare, pulita e bella". E' un passaggio dell'omelia al funerale dell'ex procuratore generale. "E' stato un uomo che ha speso la sua vita per il bene comune, per l'onesta', per la giustizia" e per "la lotta alla corruzione". Undi tutte le toghe milanesi, avvocati e magistrati, per l'ultimo saluto all'ex capo del pool di Mani Pulite alla chiusura dellaa Palazzo di Giustizia. Sulla grande scalinata due cordoni di magistrati e avvocati in toga hanno applaudito al passaggio del feretro sorretto da colleghi e dagli uomini della sua scorta. A portare la toga rossa, che era stata ...

ilfogliettone : Chiude camera ardente per Borrelli, lungo applauso e commozione - - peterouatgdr : rumple mi rapisce e chiude in camera per l'eternità con un incantesimo così potente che matrigna di rapunzel di barbie levate proprio - FigliaRitardata : Ogni volta che mio fratello si chiude in camera, sento sempre: SI! VAI! Se lo manda a fanculo, la faccio vedere io?? -