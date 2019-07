Inter | Fiorello dice la sua | “83 milioni per Lukaku? Una follia Cassano mi ha detto…”

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) Lo showman siciliano e noto tifosoista Rosarioha parlato dei nerazzurri a “La Gazzetta dello Sport”. Si parte dalla valutazione che il Manchester United fa di: “Ottantaper? Follie. Ne ho parlato con, qui al Forte Village. Mi ha detto: Fiorè, ma allora io quanti ne valevo!”. Su Barella ha aggiunto: “Giovane e forte, il futuro del calcio. All’sto con Conte comunque vada”. Sulle spinose questioni Icardi e Nainggolansi schiera: “Conoscendo Conte non stupisce che Icardi e Nainggolan siano fuori. Il campo conta come comportamenti e social. La Juve? Spero non sia come la Mercedes in Formula uno. A proposito, tengo d’occhio la Gazzetta: speriamo non finisca con Hamilton e Bottas sempre in testa. Però, confido in Leclerc”., l’indizio di mercato è clamoroso: colloquio ...

gilnar76 : RT @gilnar76: Fiorello: “80 milioni Lukaku? Follia! Barella futuro. Cassano mi ha detto…” #amala #fcinternazionale #forzainter #inter #nesc… - gilnar76 : Fiorello: “80 milioni Lukaku? Follia! Barella futuro. Cassano mi ha detto…” #amala #fcinternazionale #forzainter… - passione_inter : Fiorello: 'Icardi e Nainggolan? Sto con Conte. 83 milioni per Lukaku è follia, Ibra patrimonio dell'umanità' -… -