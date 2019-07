Fonte : ilgiornale

(Di domenica 21 luglio 2019) Alessandro Pagliucaall'età di 85. Per 50è stata sposata con lo scrittore Raffaele La Capria Èl', da oltre mezzo secolo compagna dello scrittore Raffaele La Capria,di cinema, televisione e teatro. Debuttò a soli19nel film Terza Liceo con lo pseudonimo di Isabella Redi. Si diplomò all'Accademia Nazionale d'arte drammatica di Roma. In televisione, diretta da Anton Giulio Majano, si è affermata giovanissima negli sceneggiati L'Alfiere e Jane Eyre, in teatro ha debuttato nel 1957 nell'Impresario delle Smirne di Carlo Goldoni per la regia di Luchino Viscontiha interpretato anche numerosi film, ma raramente, come Un uomo a metà del 1966, in parti da protagonista. Da segnalare che tra le caratterizzazioni più riuscite quella nella commedia Benvenuti in casa Gori del 1992 che le è valso il ...

Corriere : È morta Ilaria Occhini, la diva che portò l’eleganza in tv - SkyTG24 : È morta Ilaria Occhini, l'attrice aveva 85 anni - RaiNews : Carriera lunga e grandi registi. Il grande pubblico televisivo la ricorda per il ruolo in 'Provaci ancora Prof' su… -