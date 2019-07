WWE SmackDown Here Comes the Pain potrebbe tornare con un remake?

Fonte : eurogamer

(Di sabato 20 luglio 2019) WWEtheè stato uno dei capitoli più amati del franchise nell'era PS2 e non solo, e a quanto parefare ritorno prossimamente con unper PS4, Xbox One e PC.Stando alle voci che girano in rete sono moltissime le speculazioni su un possibile ritorno dello storico capitolo uscito per PS2. Stando inoltre al Game Design Supervisor di Yuke's Bryan Williams, come lui stesso condivide su Twitter, in occasione di una riunione con i colleghi ha avuto modo di giocare moltissimo aCome The. Che sia un indizio?Nella riunione in questione si sarebbe discusso di un progetto che si spera vedrà la luce, stando alle dichiarazioni su Twitter. Ecco quindi che le speculazioni incalzano e l'idea di undiCome Thediventa affascinante per molti appassionati.Leggi altro...

