TITO STAGNO | SBARCO SULLA LUNA ' Ecco cosa feci quando saltarono le immagini'

TITO STAGNO - la voce che ha raccontato l’allunaggio : “Andare sulla Luna in quelle condizioni fu una follia” : Al termine della tredicesima rivoluzione, il Lunar Excursion Module, ben più noto come Lem, si separa dall’astronave madre. Come fosse al rallentatore, il ragno metallico galleggia nello spazio per iniziare la discesa verso la superficie Lunare. Comincia la parte più pericolosa di tutto il viaggio dell’Apollo 11, comprensiva del point of no return, il momento decisivo, quello in cui o la va, o la spacca. A Roma sono le 19:47. Nello studio 3 di ...