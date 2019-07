Modulo Juventus | Sarri scopre le carte e svela la posizione di Ronaldo

Juventus - con De Ligt e Rabiot Sarri cambierebbe il Modulo e la formazione : Dopo aver scelto il nuovo allenatore adesso per la dirigenza della Juventus è tempo di scatenarsi sul mercato. In particolare Fabio Paratici è al lavoro su due fronti. Il ds bianconero sta trattando per arrivare ad Adrien Rabiot e Matthijs De Ligt. Questi due giocatori qualora dovessero sbarcare a Torino si inserirebbero in una rosa già molto forte e permetterebbero a Maurizio Sarri di avere una formazione anche più competitiva. Infatti, il ...

Juventus - Sarri si presenta : trattativa - Modulo - mercato - rapporto con Napoli : Conferenza Sarri live – Il grande giorno è arrivato. Il nuovo allenatore della Juventus si presenta a tifosi e giornalisti. Dopo tanta attesa, la Vecchia Signora ha scelto il successore di Massimiliano Allegri. Decisione in controtendenza rispetto alla storia e tradizione juventina, scelta inaspettata ma allo stesso tempo coraggiosa. Si intuisce il desiderio, da parte della proprietà, di voler dare una svolta nella mentalità, un ...

Juventus - conferenza stampa Sarri : “Sono un professionista. Modulo e CR7? Ecco cosa penso” : conferenza stampa Sarri- Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, neo tecnico bianconero. Arrivato a Torino con un volo privato ieri pomeriggio, l’ex Chelsea è pronto all’inizio della nuova avventura sulla panchina dei bianconeri. Prima la conferenza stampa, poi il viaggio in Grecia per un colloquio con Cristiano Ronaldo. Sarri è […] L'articolo Juventus, conferenza stampa Sarri: “Sono un ...

Sarri Juventus - il tecnico ha chiesto 2 acquisti : Modulo e nuova idea tattica : Sarri Juventus- Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, ufficialità annunciata nel pomeriggio di ieri e via al nuovo scenario bianconero in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il tecnico toscano avrebbe già puntato il dito su un doppio acquisto. acquisti che potrebbero risultare fondamentali per la nuova idea di […] More