Fonte : ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2019) L’entourage di Maurosmentisce a Radio Kiss Kissche il bomber argentino abbia lantus in cima alle proprie preferenze. «Non èquel che si racconta e si ascolta in giro. Mauro non ha lantus in testa ai propri desideri. Nel caso in cui dovesse lasciare l’Inter,una soluzione in cui la gente gli voglia bene e in cui la gente possa amarlo. Ed è proprio questo il motivo per cui ilè in pole position. Anche se – hanno aggiunto – non sono stati fatti passi in avanti rispetto all’ultimo contatto». L'articolo L’entourage di: «Non èchelaè in cima» sembrail primo su ilsta.

napolista : L’entourage di Icardi: «Non è vero che vuole la Juve, vuole essere amato. Napoli è in cima» A Radio Kiss Kiss Napo… - Notiziedi_it : Il Napoli tenta il colpo Icardi: continui contatti con l’Inter e l’entourage del giocatore, ma…… - Mary1Boom : @Probabl61240857 io ho detto subito che lo avrei mandato a quel paese, però poi leggi queste dichiarazioni, e ti re… -