La versione di Mastella

Campania - l’inversione di Luigi Barone : ex segretario di De Girolamo - poi consigliere di De Luca - ora al fianco di Mastella : Il Luigi Barone che nei giorni scorsi ha annunciato festante l’inaugurazione dei primi cento circoli per le ‘Primarie del BuonGoverno – Mastella Presidente’, con l’intento di tirare la volata al buon Clemente Mastella in casa Forza Italia nella corsa a governatore della Campania, non è un omonimo del Luigi Barone che risulta, sul sito istituzionale della Regione Campania, come il nono tra i dieci consiglieri dell’attuale governatore Pd Vincenzo ...