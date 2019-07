Gears 5 | la modalità Arcade in un video gameplay

Fonte : eurogamer

(Di sabato 20 luglio 2019)5 si mostra in un nuovoal cardiopalma della durata di ben 9 minuti. Nel filmato possiamo avere un assaggio delladell'esclusiva Microsoft. In particolare quel che vediamo è una serie di sconti nellaQuickplay. Il filmato arriva dunque dal technical test, e ci mostra una serie di match all'interno di un'arena tra granate di vario tipo, armi da fuoco e agguati furtivi sfruttando il sistema di coperture cardine della serie.5 è sviluppato da The Coalition e pubblicato da Microsoft Game Studios per PC e Xbox One. È il secondo capitolo della nuova trilogia diof War annunciato durante l'E3 2018 di Los Angeles. L'uscita è prevista per il 10 settembre 2019.Leggi altro...

