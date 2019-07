British Open 2019 | orari | programma e tv di sabato 20 luglio I tee times e l’ordine di

oasport

(Di sabato 20 luglio 2019) Terzo giro in arrivo all’Championshipin corso di svolgimento al Royal Portrush Golf Club, in Irlanda del Nord. Dopo le prime 36 buche sono giunti i primi verdetti, in termini di uomini rimasti fuori dal taglio: grande è lo sconcerto nordirlandese per la prematura fine del torneo di Rory McIlroy, ma sono caduti anche Tiger Woods, Bryson DeChambeau e Phil Mickelson. L’Italia non ha più Andrea Pavan, ma conserva Francesco Molinari e Nino Bertasio, protagonisti nella prima metà di questa giornata. Da oggi, come di consueto, i gruppi saranno formati da due uomini invece dei tre tradizionali dei primi due giri, tranne che per Paul Waring che, a causa del numero dispari dei sopravvissuti, girerà da solo. Il terzo giro dell’Championship numero 148 comincerà alle ore 10:35 di oggi. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Golf (canale 205), per ...

