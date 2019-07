Roma | il Demanio avvia la procedura per sgomberare la sede di CasaPound all' Esquilino

tgcom24.mediaset

(Di venerdì 19 luglio 2019) L'amministrazione il 21 marzo avrebbe presentato una denuncia alla Procura, mentre di recente sarebbero stati prodotti gli atti propedeutici allo sgombero

