Rocco Schiavone rischia di saltare su Rai 1 perché a Lega e Fdi non piacciono le sue canne

Rocco Schiavone 3 : nella nuova stagione il vicequestore verrà abbandonato dagli amici : nella stagione 2019-2020 la fiction Rocco Schiavone è pronta a tornare in onda. La terza stagione non sarà trasmessa da Rai 2 ma andrà in onda sul primo canale della Rai. Nonostante in passato sia andata in onda sul secondo canale della rete di Stato ha raggiunto ascolti molto alti con uno share del 15%. Inoltre Rocco Schiavone ha avuto un grande successo anche all'estero, soprattutto in Germania dove ha suscitato un interesse così alto da poter ...

Calendario Fiction Rai autunno 2019 : I Medici 3 e Rocco Schiavone 3 a novembre - Il Commissario Montalbano - Un passo dal cielo 5 e La strada di casa aprono la stagione : Calendario Fiction Rai autunno 2019: Il Commissario Montalbano, La strada di casa 2 e Un passo dal cielo 5 aprono il Palinsesto Rai, I Medici 3 e Rocco Schiavone 3 a novembre, ancora attesa per l'Amica ...

Ufficiale - Rocco Schiavone 3 da Rai2 a Rai1 per inaugurare un nuovo ciclo : anticipazioni sulla trama : È Ufficiale, le storie di Rocco Schiavone 3 approdano su Rai1. Dopo le indiscrezioni iniziali, la conferma è arrivata solo con la presentazione dei palinsesti Rai, che hanno annunciato il trasloco del vicequestore romano (interpretato da Marco Giallini) da Rai2 alla rete ammiraglia. Una promozione voluta, visto il grande successo delle edizioni precedenti. Non solo: all'annuncio di Rocco Schiavone 3 su Rai1, sono giunte anche le prime ...

Fine riprese per Rocco Schiavone 3 : la nuova stagione slitta su Rai1? : Novità in arrivo per Rocco Schiavone 3. Le riprese della nuova stagione della fiction si sono da poco concluse, e il cast ha festeggiato condividendo con i fan gli ultimi scatti dal set. Come già anticipato, gli episodi che comporranno il nuovo capitolo saranno quattro, incentrati sui libri di Antonio Manzini: La vita va avanti, L’accattone, Après le boule passe e Fate il vostro gioco. La messa in onda di Rocco Schiavone 3 dovrebbe essere ...