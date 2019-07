L' oroscopo del week-end 20 e 21 luglio | progetti per l' Ariete | Leone risoluto

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) La terza settimana del mese sta per giungere al termine, quali saranno i disegni degli astri per questo-end? Saranno due giornate positive per il, ci sarà serenità all'interno dei rapporti di coppia e le energie non mancheranno, lo stesso si può dire per l'che trascorrerà queste due giornate a sognare e progettare l'immediato futuro. Al contrario il Toro potrebbe affrontare un momento sottotono, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Ecco di seguito l'completo per tutti e dodici i segni dello Zodiaco per le giornate di sabato 20 e domenica 212019, con predizioni su amore, lavoro e salute.del fine settimana, 20 e 212019, segno per segno: le prossime giornate si riveleranno impegnative, ma anche soddisfacenti per i nati sotto il segno dell’. Userete questo fine settimana per organizzare le attività da svolgere ...

controcampus : come sarà il tuo #finesettimana scoprilo nelle stelle del giorno ? previsioni #orosocopo #paolofox - LorenaPerone : RT @OroscopoGemelli: 19/lug/2019: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 19/lug/2019: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: -