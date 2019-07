ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2019) Sono 27 i giocatori convocati da Sarri per lontus Summer Tour 2019 che vedrà impegnati i bianconeri a Singapore, in Cina e in Corea del Sud. Nell’elenco c’è anche, nonostante lacerchi di liberarsene a vantaggio della Roma. Assenti, oltre a Chiellini, per un fastidio al polpaccio sinistro, anche Perin, Douglas Costa, Khedira, Pjaca e Ramsey, per seguire dei programmi di recupero. Demiral invece parteciperà solo alla prima parte della trasferta. Il calciatore dovrà tornare in Italia dopo la gara di Singapore contro il Tottenham per problemi burocratici che non gli hanno consentito di avere il visto di ingresso in Cina. La novità è che il Pipita non indosserà la9 ma la 21. Gonzalo non ha mai indossato altrache la 9, sia in Nazionale che da quando è arrivato in Italia nel 2013. L’abbandono del suopotrebbe essere un chiaro ...

napolista : La Juve toglie ad Higuain la maglia numero 9. Indizio di mercato? Tra i convocati di Sarri per il Summer Tour c’è a… - Agato_Agato : Sportmediaset: la juve ha il giocatore più costoso, il difensore più costoso e il portiere più costoso della storia… - MirkoRossiVegan : @MottaLoris @Soul86 @InterCM16 @skysportspaulg Se Marotta si è mosso così è perchè sotto sotto sta lavorando ancora… -