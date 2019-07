Juventus | dopo Ramsey e Rabiot | Paratici starebbe cercando nuovi svincolati per il 2020

FIFA 20 : EA vede crollare le sue azioni dopo la notizia della perdita dei diritti sulla Juventus : Bisogna ammettere che la situazione finanziaria di EA ha visto giorni migliori, infatti dopo che si è diffusa la notizia della perdita dei diritti sulla Juventus per il nuovo FIFA 20, la compagnia ha visto le sue azioni calare drasticamente.dopo diversi giorni di trattative, è stata infatti la rivale Konami ad aggiudicarsi i diritti per la squadra piemontese (ricordiamo che i diritti includono nome della squadre, stemmi e l'Allianz Stadium di ...

Juventus - le prime parole di De Ligt dopo il passaggio in bianconero : “vi dico perché ho scelto questo club” : dopo l’ufficialità del suo trasferimento alla Juventus, il difensore olandese ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a scegliere i bianconeri Matthijs de Ligt è ufficialmente un giocatore della Juventus, il difensore olandese è stato annunciato questa mattina dal club bianconero con un comunicato apparso sul proprio sito. Nicolò Campo/LaPresse Subito dopo sono arrivate le prime parole del classe ’99 ai microfoni di Ajax TV, ...

Juventus - cessione Bonucci : tutta la verità dopo l’arrivo di De Ligt : cessione Bonucci- L’arrivo di De Ligt potrebbe cambiare le carte in tavola per quel che riguarda la difesa bianconera. Bonucci potrebbe valutare l’opzione di lasciare i bianconeri, perchè difficilmente potrebbe accettare il ruolo di prima riserva nelle ipotetiche gerarchie di Sarri. tuttavia, tutto potrebbe dipendere dai piani dello stesso tecnico bianconero. Le continue e precarie […] L'articolo Juventus, cessione Bonucci: ...

Stipendi Juventus 2019-2020 : il quadro dopo l’acquisto di De Ligt : Stipendi Juventus 2019-2020 – Con l’acquisto dall’Ajax per 75 milioni del giovane difensore Matthijs de Ligt, salgono a sette gli acquisti a titolo definitivo formalizzati dalla Juventus nella finestra di mercato iniziata il primo luglio e che si concluderà il prossimo due settembre. dopo l’ingaggio di Ramsey, annunciato nei mesi scorsi, ma formalizzato solo pochi giorni fa, […] L'articolo Stipendi Juventus ...

De Ligt alla Juventus 9 anni dopo : la clamorosa foto "dimenticata" con Marchisio : Un anno dopo lo sbarco di Cristiano Ronaldo a Torino, è il turno di Matthijs De Ligt. Un predestinato bianconero, guardando la fotografia che gira su internet: Europa League 2010, il baby Matthijs prima della sfida Ajax-Juve posa a centrocampo accompagnato da Marchisio. Questa però è una scommessa c

Calciomercato Juventus : Icardi potrebbe arrivare dopo ferragosto : Conclusa la telenovela Matthijs de Ligt, il Calciomercato della Juventus si proietta su Mauro Icardi. Il calciatore argentino lascerà l’Inter che lo ha ormai messo ai margini. I bianconeri, secondo l'edizione online di Tuttosport, sono la squadra più vicina all’attaccante. Il quotidiano piemontese parla di “tavola già apparecchiata”. Ma perché la trattativa non è ancora entrata nel vivo? Due i motivi principali, le cessioni e una strategia ...

Calciomercato Juventus - è fatta : dopo De Ligt Paratici piazza il colpo a sorpresa : Calciomercato Juventus- Come riportato dall’odierna edizione di “Sportmediaset“, la Juventus avrebbe messo le mani su Joao Perreira, terzino destro del Benfica classe 2001, il quale vestirà bianconero nell’affare Perin. Un accordo ormai raggiunto e fumata bianca attesa nelle prossime ore. Perin vestirà la maglia del Benfica con affare vicino ai 12-15 milioni di euro. Joao […] More

Juventus - dopo la difesa possibili investimenti nel settore avanzato : Icardi e/o Chiesa : La Juventus potrebbe ufficializzare già domani, 17 luglio, il difensore centrale de Ligt; secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il giocatore potrebbe arrivare a Torino già nella giornata di oggi ed effettuare il giorno seguente visite mediche e successivamente apporre la sua firma sul contratto. L'idea della Juventus è quella di farlo partire per la tournée asiatica, in cui i bianconeri saranno impegnati in alcuni match di International ...

Calciomercato Juventus : dopo de Ligt - anche Icardi e Chiesa sarebbero più vicini : Matthijs de Ligt in arrivo, poi assalto a Federico Chiesa e a Mauro Icardi. Gli obiettivi del Calciomercato della Juventus sono chiari e i segnali per chiudere tutte e tre le operazioni sono positivi. Per l’olandese ormai si è arrivati alla stretta finale, i bianconeri hanno alzato l’offerta mentre l’Ajax potrebbe anche abbassare la propria richiesta per accelerare l’operazione. Il viola avrà presto un incontro con la nuova dirigenza della ...

Calciomercato Juventus - de Ligt al rallentatore : possibile arrivo dopo metà luglio : Il Calciomercato della Juventus continua a ruotare tutto intorno a Matthijs de Ligt. Il difensore centrale è il nome più caldo dell’estate della “Vecchia Signora” ma i tifosi, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, dovranno aspettare ancora un po’ di tempo prima di vedere il forte centrale difensivo sbarcare a Torino. La trattativa con l’Ajax procede ma, ad oggi, non si vedono sviluppi così positivi da far intravedere una chiusura ...

Juventus – “La vita è incredibile e vale la pena di sognare” - la gioia di Buffon dopo l’ufficialità del suo ritorno in bianconero : Gigi Buffon è nuovamente un giocatore della Juventus: le prime parole del portiere italiano dopo la firma col club bianconero E’ un Gigi Buffon sorridente e carico, quello apparso oggi al JMedical per le visite mediche che hanno preceduto la firma. Il portiere italiano p nuovamente un giocatore della Juventus. “Ciao ragazzi, volevo salutarvi ancora una volta. Sono felicissimo di tornare a casa e di avere ancora ...

Juventus - dopo Buffon potrebbe essere acquistato de Ligt : La Juventus è pronta a regalare altri importanti acquisti a Maurizio Sarri e ai tifosi bianconeri: martedì 4 luglio è il giorno dedicato alla visite mediche di Gianluigi Buffon, che a breve quindi potrebbe essere ufficializzato dalla Juventus. Il portiere dovrebbe firmare un contratto annuale a 1,5 milioni di euro a stagione più bonus che si attiveranno al raggiungimento di determinati obiettivi. L'arrivo dell'ex portiere del Paris Saint Germain ...

Calciomercato Juventus - domani le visite mediche di Buffon : il portiere torna in bianconero dopo una stagione : Calciomercato Juventus – Gianluigi Buffon sempre più vicino al ritorno alla Juventus. dopo una sola stagione il portiere tornerà a vestire bianconero. visite mediche previste domani al J Medical prima della firma sul contratto che lo legherà per un anno alla Juventus.L'articolo Calciomercato Juventus, domani le visite mediche di Buffon: il portiere torna in bianconero dopo una stagione sembra essere il primo su CalcioWeb.

Massimiliano Allegri : "Sposo Ambra Angiolini"/ Matrimonio dopo l'addio alla Juventus! : Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini presto sposi: l'ex tecnico della Juventus e l'attrice pronti a convolare a nozze dopo due anni insieme.