Juventus | de Ligt ha le idee chiare | ' Ogni giocatore vuole vincere tutto'

Juventus - l’arrivo di de Ligt scatena i tifosi : le reazioni sui social : La Juventus ha presentato ufficialmente il suo ultimo acquisto in ordine di tempo: Matthijs de Ligt. Il difensore olandese si è dimostrato entusiasta per la nuova avventura e si è detto felice di essere arrivato alla Juventus. Una delle cose molto apprezzate dai supporters bianconeri è stata l’umiltà del calciatore. Sui social sono piovuti commenti a raffica: “Ha già dimostrato, a vent’anni ancora da compiere, davvero ...

La Juventus si gode De Ligt - l’Ajax però si pente : “avremmo potuto venderlo ad un prezzo più alto” : Il direttore sportivo dell’Ajax ha parlato della trattativa con la Juve per De Ligt, sottolineando come i Lancieri avrebbero potuto incassa più dei 75 milioni pattuiti La trattativa tra Juventus e Ajax per Matthijs De Ligt si è conclusa positivamente, il difensore olandese è stato presentato oggi dal club bianconero dopo un lungo tira e molla con la società di Amsterdam. Nicolò Campo/LaPresse Proprio mentre il classe ’99 ...

Juventus - De Ligt si presenta : “Orgoglioso della Juve”. Poi la rivelazione sulla Champions! : CONFERENZA STAMPA DE Ligt- De Ligt, intervenuto in conferenza stampa durante la presentazione ufficiale, ha colto l’occasione per sottolineare i motivi che lo hanno portato ad accettare la corte della Juventus. Maglia numero 4 e forte convinzione nei propri mezzi. Carica da leader e voglia di iniziare fin da subito la nuova stagione. Il difensora […] More

Juventus - De Ligt si presenta : “sono qui grazie a Sarri. Ronaldo? Quando si è avvicinato…” : Giornata di presentazione ufficiale per il difensore olandese, che nel pomeriggio partirà insieme alla squadra per la tournée in Asia presentazione ufficiale per Matthjis De Ligt, il difensore olandese parla finalmente davanti ai media per spiegare i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta della Juventus. Nicolò Campo/LaPresse Un matrimonio voluto e celebrato quello tra i bianconeri e l’ex Ajax, desideroso di cominciare ...

De Ligt conferenza stampa Juventus/ Diretta streaming video e tv - presentazione live : De Ligt conferenza stampa Juventus, Diretta streaming video e tv: la presentazione del difensore olandese, nuovo colpo per la squadra bianconera.

Juventus - tre giocatori in dubbio per la tournée asiatica : domani la conferenza di de Ligt : Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini rischia di saltare la tournée pre-stagionale in Asia a causa di un piccolo problema al polpaccio sinistro accusato in allenamento. Il neo tecnico Maurizio Sarri – secondo Sky – deciderà nelle prossime ore se portare il difensore dall’altra parte del mondo o se lasciarlo a Torino per recuperare. In dubbio anche le presenze di Aaron Ramsey e Duglas Costa. Intanto domani è ...

Juventus - primo allenamento da bianconero per de Ligt - Chiellini in dubbio per la tournée : Questa mattina la Juventus ha proseguito la preparazione estiva. I ragazzi di Maurizio Sarri hanno lavorato intensamente e in campo con i nuovi compagni c'era anche Matthijs de Ligt. Il difensore olandese è ufficialmente un giocatore della Juve e adesso è al servizio di Maurizio Sarri. I Campioni d'Italia, oggi, hanno svolto una sola seduta di allenamento e questo pomeriggio godranno di un po' di riposo anche perché domani nel primo pomeriggio ...

Juventus - De Ligt già nel cuore dei tifosi : sui social spunta lo scatto da bambino con la maglia bianconera [FOTO] : Matthijs De Ligt ha già conquistato il cuore dei tifosi della Juventus: il difensore ex Ajax ha postato una foto su Instagram con la maglia bianconera indossata già da bambino Fin da bambino ha avuto i migliori difensori italiani come miti e una predilezione per la Juventus. Matthijs De Ligt, nuovo difensore della Juventus pagato la bellezza di 85 milioni, lo ha ammesso con sincerità e non è la solita frase che tutti dicono una volta ...

Juventus - venerdì 19 luglio la presentazione di de Ligt : Dove vedere presentazione de Ligt in Tv e streaming – Matthijs de Ligt è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L’annuncio del club bianconero è arrivato in mattinata: affare da 75 milioni di euro, oltre a 10,5 milioni di commissioni. Operazione importante per i bianconeri, che si sono assicurati uno dei migliori difensori emergenti. Conclusa […] L'articolo Juventus, venerdì 19 luglio la presentazione di de Ligt è stato ...

Juventus - De Ligt : “Perché ho scelto i bianconeri? Vi svelo il motivo” : Da questa mattina è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. Dopo le visite mediche di ieri, oggi Matthijs de Ligt è diventato a tutti gli effetti un giocatore bianconero. Ai microfoni di Ajax Tv, il difensore olandese ha salutato la sua ex squadra spiegando anche i motivi per cui ha scelto la squadra italiana. Ecco le sue parole. “Ho giocato per 10 anni nel settore giovanile e tre in prima squadra ma sfortunatamente ...

Juventus - le prime parole di De Ligt dopo il passaggio in bianconero : “vi dico perché ho scelto questo club” : dopo l’ufficialità del suo trasferimento alla Juventus, il difensore olandese ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a scegliere i bianconeri Matthijs de Ligt è ufficialmente un giocatore della Juventus, il difensore olandese è stato annunciato questa mattina dal club bianconero con un comunicato apparso sul proprio sito. Nicolò Campo/LaPresse Subito dopo sono arrivate le prime parole del classe ’99 ai microfoni di Ajax TV, ...

La Juventus abbraccia De Ligt - Raiola un mix fra Nedved e Ibra : L'attenzione del popolo juventino era tutta per Matthijs de Ligt, il 19enne difensore olandese sbarcato a Torino e che ha svolto visite mediche

Juventus - c'è la firma di de Ligt : all'Ajax 75 milioni più 10 altri oneri : Oggi primo allenamento di de Ligt alla Continassa, domani la presentazione ufficiale. Intanto la Juventus sul proprio sito ha comunicato le cifre dell?operazione,...

Ufficiale - De Ligt alla Juventus : 75 milioni all’Ajax - 10 - 5 a Raiola : And the winner is: Mino Raiola. Boato della folla e applausi peraltro scanditi veramente ieri a Torino. L’agente di origini campane si conferma grande e assoluto protagonista del calciomercato internazionale. Raiola è il vero vincitore dell’operazione De Ligt alla Juventus. Ha spinto il club di Agnelli a spendere 75 milioni netti per l’acquisito del 19enne difensore centrale – divisi in cinque rate – e ha ritagliato ...