Traffico Roma del 18-07-2019 ore 20 | 00

romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2019) BUONASERA DALLA REDAZIONE. PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER DUE INCIDENTI IN CARREGGIATA INTERNA: CODE DALLA DIRAMAZIONE SUD A VIA LAURENTINA E, PROSEGUENDO, INCOLONNAMENTI ANCHE TRA PISANA E CASAL DEL MARMO. IN ESTERNA SI VIAGGIA INVECE RALLENTATI PER ILINTENSO DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALL’APPIA, MENTRE SUL PERCORSO AUTOSTRADALE DELL’AEROPORTO LE FILE COMINCIANO DA VIA PORTUENSE FINO AL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE. CODE A TRATTI SULLA SS148 PONTINA FINO AL RACCORDO ANULARE A PARTIRE DA VIA TRIGORIA, ANCHE PERCHè NON SI RIESCE A ENTRARE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA. IN ZONA COLLE SALARIO CHIUSO PER UN INCIDNETE IL VIADOTTO GIUSEPPE SARAGAT IN DIREZIONE DELLA RAMPA PER COLLE ...

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… -