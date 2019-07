Terremoto | Mattarella ad Amatrice il futuro passa dalla ricostruzione

Terremoto Centro Italia - Mattarella ad Amatrice : “Il sogno della ricostruzione non deve esaurirsi nella scuola” : “Il sogno della ricostruzione non si esaurisce con la scuola, deve procedere con velocità in tutti i suoi versanti: ospedali, beni culturali e di culto, piste produttive. In questo impegno si gioca il futuro dell’Italia“: lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della visita al campus di Amatrice “Romolo Capranica”. Presenti all’evento anche il ministro ...