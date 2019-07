Swami Codognola | la figlia dell’ex portiere del Chievo morta a 17 anni in vacanza

vanityfair

(Di giovedì 18 luglio 2019) I primi disturbi, la febbre alta e i dolori muscolari, sono arrivati venerdì. In tre giorni la situazione è precipitata., 17delin Grecia dove era inla mamma Michela Zanolli, il suo compagno Luca e una delle figlie di quest’ultimo. A raccontare la tragicaè il quotidiano veronese L’Arena. La 17enne che frequentava il liceo classico avva già fatto un periodo dicon il padre ed era poi partita con la madre alla volta dell’isola di Naxos. Quando ha cominciato a stare male persone attorno a lei hanno pensato a un colpo di sole o alla puntura di un insetto, ma la ragazza stava troppo male perché si trattasse solo di questo ed è stata portata in ospedale. Il corpo le si sarebbe coperto di bolle. Dopo questo la decisione trasferimento in aereo ad Atene dove la ragazza è però entrata in coma e poi. Qui ...

