Sicilia | M5S | ' vergognosa promozione dirigenti terza fascia | via ai concorsi'

Sicilia : M5S - ‘in Aula collegati al collegato - conduzione vergognosa’ : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – “Questo modo di procedere dell’Aula, dettato dalla conduzione Miccichè, è vergognoso. La filosofia dei collegati al collegato sta determinando un vero e proprio far west di norme, con l’inserimento nei testi di veri e propri disegni di legge che andrebbero trattati a parte, bypassando in gran parte il legittimo e sacrosanto lavoro delle Commissioni”. Così il capogruppo del M5S ...

Rifiuti : M5S - ‘Sicilia in stato di abbandono - Regione richiami enti a responsabilità’ (2) : (AdnKronos) – Campo sottolinea come “le responsabilità” siano “prioritariamente delle persone stesse” ma mette anche in evidenza “la competenza dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane nell’ambito delle strade di pertinenza, dell’Anas con specifico riferimento alle strade statali, autostradali e a tutte le varie tipologie di raccordi”.“Abbiamo raccolto la richiesta ...

Rifiuti : M5S - ‘Sicilia in stato di abbandono - Regione richiami enti a responsabilità’ : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “La spazzatura sparsa per le strade, è proprio il caso di dirlo, rappresenta il peggiore biglietto da visita che potevamo offrire ad inizio di stagione balneare ai circuiti turistici nazionali e internazionali e la maniera peggiore di mostrare la Sicilia ai visitatori che arrivano da tutto il mondo. Non è più possibile. La Sicilia non merita questo assoluto stato di abbandono e di degrado”. ...

Musei : la denuncia del M5S - 'in Sicilia sono come saune' (2) : (AdnKronos) - "Manutenzione quotidiana e innovazione dei nostri preziosi siti archeologici non sembrano essere nell’agenda di questo governo regionale - conclude Schillaci - C’è un disegno complessivo per la valorizzazione di quei gioielli culturali sui quali la Sicilia potrebbe fondare il proprio s

Musei : la denuncia del M5S - 'in Sicilia sono come saune' : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Musei Siciliani con temperature da sauna e i turisti chiedono il rimborso dei biglietti. A denunciarlo è la deputata del M5S all'Ars Roberta Schillaci che, sul tema, ha chiesto una nuova audizione al governo dopo quella andata a vuoto un anno fa. "Chi entrerebbe, con q

Sicilia : direttori parchi archeologici - M5S chiede chiarimenti a Musumeci : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) - "La gestione dei parchi archeologici Siciliani è importantissima dal punto di vista della tutela e valorizzazione dei nostri beni ma anche per l’economia del territorio. Vorremmo comprendere se la scelta operata da Musumeci sulle nomine dei nuovi direttori sia avvenuta

Sicilia : mancano microinfusori per diabetici - interrogazione M5S a governo : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - Il deputato regionale del M5S Salvo Siragusa, componente della commissione Salute all’Ars, ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza per sollecitare interventi in merito al microinfusor

Sicilia : Cancelleri (M5S) - 'Ok nomina commissario straordinario viabilità : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - “L’idea del commissario straordinario per la gestione dei problemi della nostra viabilità provinciale è del Movimento 5 Stelle. Oggi, seppur da forza di opposizione in Sicilia abbiamo ottenuto una grande vittoria e con noi i Siciliani. In sostanza abbiamo trovato la sol

Sicilia : allo Zingaro anche una riserva marina - la proposta del M5S alla Camera : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - Il deputato del M5S Antonio Lombardo ha presentato alla Camera una proposta di legge per l’istituzione dell’area marina protetta dello Zingaro, in Sicilia. "Attualmente - spiega il parlamentare Siciliano – in quest’area esiste la riserva orientata nella parte terrestre.

Sicilia : persi 380mln di fondi Ue - M5S 'sentenza certifica disastro programmazione' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che respinge il ricorso dell'Italia contro il taglio di 380 milioni di euro per la Sicilia, di fatto certifica l’incapacità di politici e burocrati Siciliani nella programmazione dei fondi europei. Musumeci apr

Sicilia : tagli pensioni Ars - Cancelleri - 'senza M5S si sarebbero presi tutto il malloppo' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Grande giornata ieri. Abbiamo tagliato le pensioni d'ore all'Ars. Non ci crederete, ieri ero incredulo anche io, ma con voto unanime del consiglio di presidenza abbiamo tagliato le pensioni d'oro. Voi direte si sono rinsaviti Miccichè e compagnia varia? No. Il M5S con