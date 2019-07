Sea Watch, lungo interrogatorio Rackete

Breve pausa, alla Procura di Agrigento, nell'di Caroladavanti ai Pm. La capitana della Seaha risposto per due ore ai magistrati, prima dello stop tecnico e si prevede che l'prosegua fino al tardo pomeriggio. E' indagata per disobbedienza a nave da guerra e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per avere forzato lo sbarco dei migranti soccorsi con la nave della Ong Mediterranea.(Di giovedì 18 luglio 2019)