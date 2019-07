Nasce l’Università della Pausa pranzo | “Migliorare un momento fondamentale”

caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2019) Ristoratori all’università per migliorare i propri piatti e il proprio servizio. E offrire pasti originali e personalizzati a una clientela che chiede novità e un, quello del, per prendersi cura di se stessi.l’Università, la prima iniziativa nel suo genere lanciata in Italia da Edenred. I corsi, rivolti a ristoratori, proprietari di bar piccoli e grandi, tavole calde e fredde, ma anche agriturismi e tutte le tipologie di esercizi pubblici che accettano i buoni pasto di Edenred, da oggi possono prendere parte agli incontri e alle sessioni virtuali dello chef Stefano Callegaro, vincitorequarta edizione di Masterchef Italia, e del team del. Non solo lezioni di cucina, ma percorsi di co-creazione per valorizzare le diverse caratteristiche dell’offerta di menu per ladei partecipanti. Sarà ...

