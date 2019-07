LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Laugher in vetta dopo la seconda rotazione della

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.07: Il cinese Xie con il doppio e mezzo rovesciato carpiato con un avvitamento e mezzo ottiene 84.15 ed è terzo con 165.75.davantiquesta, a precedere Cao e Xie 14.07: Il cinese Cao con l’uno e mezzo rovesciato con tre avvitamenti e mezzo ottiene 92.75!!! Cao è secondo con 174.35 14.06: Il britannicocon il triplo e mezzo rovesciato raggruppato ottiene 89.25!!! 177.65 per lui che vola letteralmente in testa 14.05: L’americano Boudia con il triplo e mezzo avanti carpiato ottiene 79.05. 152.55 il suo score (quarto) 14.04: Il russo Shleikher ottiene 77.00 e totalizza 143.30, portandosi in quinta piazza 14.03: Il messicano Pacheco con il triplo e mezzo ritornato raggruppato ottiene 78.20 e si porta in testa con 158.10 come Woo 14.02: E’ il momento del colombiano Morales che con ...

zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2019 in DIRETTA: comincia la finale del trampolino 3m uomini. Non ci sono azzurri - #Tuffi… - zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 18 luglio staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Cerruti-Ferro in ga… - zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 18 luglio staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti… -