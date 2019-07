In Malesia è stata scoperta una tartaruga con due teste

agi

(Di giovedì 18 luglio 2019) In Malaysia èunanata con due. È riuscita a sopravvivere pochi giorni ma ha attirato l'attenzione della comunità dei ricercatori. Laè avvenuta lunedì sull'isola di Mabul, al largo della zona malese del Borneo, in un nido insieme a più di 90 altre tartarughe verdi appena schiuse. David McCann, biologo marino e responsabile della conservazione per il gruppo Sj Seas - che supervisiona il sito di nidificazione - ha raccontato che la creatura era "assolutamente affascinante". "La testa a destra sembrava controllare la parte anteriore destra, e quella a sinistra la parte anteriore sinistra, ma erano in grado di coordinare i loro movimenti per camminare e nuotare", ha detto in una dichiarazione. Il presidente di Sj Seas, Mohamad Khairuddin Riman, conferma l'eccezionalita' del caso: "Abbiamo liberato in totale circa 13 mila cuccioli dal ...

